Почему нельзя связывать свою жизнь с человеком, которому плохо

В некоторые отношения лучше никогда не ввязываться.

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда знакомились с человеком, находящимся не в лучшем периоде своей жизни, и пытались ему помочь?

Останавливались ли только на помощи или шли дальше и завязывали отношения с этим человеком? И, если да, то скорее всего в результате получали полное разочарование и непонимание, что же сделали не так. К сожалению, чаще всего – это закономерный исход таких отношений. Давайте разберемся, почему не стоит связывать свою жизнь с человеком в момент, когда тому плохо.

Первое, о чем стоит задуматься, зачем эти отношения вам. Если что-то пошло не так и плохо вашему близкому человеку, безусловно, его нужно поддержать. Но что заставляет вас «спасать» совершенно незнакомого человека? Часто подсознательно мы выбираем партнера, который отвечает нашему внутреннему настрою и эти отношения решают наши психологические проблемы. «Спасение» другого позволяет почувствовать себя лучше, добрее, повысить собственную значимость за счет него. Как только спасаемому станет лучше, и он начнет справляться сам, ваши отношения могут сильно измениться. Он станет меньше от вас зависеть, ваша значимость в его глазах снизится, а благодарность уменьшится. И вы будете разочарованы тем, что столько для человека сделали, а он не ценит это так высоко, как хотелось бы вам. А если заглянуть вглубь себя, то вы все это делали не для него, а для себя, и хотели не столько помочь ему, сколько себе. Признание этого факта поможет вам выйти из этих отношений с минимальными потерями и не искать новых подобных.

Другой вариант: вы действительно хотели помочь человеку, но он вам понравился, и вы задумались об отношениях с ним. Для начала постарайтесь оценить ситуацию, в которой человек находится. Если он в депрессии после утраты кого-то из близких или тяжело переживает развод, то, как бы вам этого не хотелось, ему не до новых отношений. Несмотря на то, что он с благодарностью принимает вашу поддержку и участие, и вам кажется, что отношения развиваются, человек подсознательно находится в предыдущей связи. Взаимодействие с вами – это не любовь, а поиск ресурса и получение энергии извне, то есть от вас. Чтобы появились силы и желание на новые отношения должно пройти время, должна завершиться та история. Если вы готовы ждать – ваше право. Но на это могут уйти годы вашей жизни, а дверь в прошлое так и останется незакрытой.

Конечно, если между вами «пробежала искра» и возникла неземная страсть – этому невозможно противостоять. Во всех остальных случаях хорошо подумайте, прежде чем начнете строить отношения с человеком, которому плохо.