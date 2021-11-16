Мудрость, которая поможет перестать волноваться о будущем

Как отпустить страх и зажить полноценной гармоничной жизнью?

Тревожная обстановка на мировой арене, новая волна коронавируса, поднятие цен, наступление зимы – это лишь немногие темы, которые вызывают нашу каждодневную тревогу.

Можем ли мы быть уверены в том, что завтра проснемся здоровыми? А наши близкие? А будет ли у нас работа? Что вообще будет твориться с миром?

Все эти вопросы не находят ответа, и, как следствие, порождают повышение тревоги. Наш разум наполняется страшными образами, и мы уже не можем ничего делать – видим только их перед глазами.

Как быть? С точки зрения буддизма, страху легко поселиться там, где нет места любви и принятию ближнего (состраданию). Страх зарождается там, где нет поддержки и веры в любовь. Поэтому если вам страшно, подумайте о тех, кого вы любите и кто любит или любил вас. Вспомните все те слова, которые они вам говорили, напишите или позвоните этим людям. Если их уже нет в живых – вспомните те наставления, которые они давали.

Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас. Направьте мысли на сегодняшний день – чем его наполнить, как прожить его гармонично и интересно.

Ведь страх – это про будущее, которое когда-то случится. Или не случится. А туда мы отдаем реальные эмоции, которые могли бы пригодиться в настоящем. Поэтому важно осознать – будущее неизвестно, а вот настоящее уже существует.

Кроме того, страх связан с прошлым – мы можем бояться проявления болезненного опыта: отвержения, беспомощности. Важно вспомнить, что это уже случилось и мы смогли преодолеть. Боль так или иначе приходит, но мы можем выбрать, как к ней относиться. Страдать или принимать как должное, искать способы с ней справиться?

Один из способов справиться – отказаться от привязанности к чему-либо, понимать и осознавать, что все может исчезнуть в любой момент и не ждать постоянства. Именно привязанность создает боль от потери. С признанием того, что все может закончиться, исчезнуть, перейти на другой уровень мы побеждаем этот страх. Мы сосредотачиваемся на том, что есть сейчас и для нас важно только это.