Что такое аффирмации и почему все на них подсели

Как простые слова могут изменить вашу жизнь полностью?

Последнее время все чаще молодежь и блогеры говорят об «аффирмациях» и делятся историями о том, как они изменили их жизнь. На самом деле это – психологическая практика, но теперь ее начали наделять магией.

Люди говорят о том, что аффирмации помогают им добиться собственных целей: похудеть, получить повышение, начать больше зарабатывать, найти любовь, открыть бизнес и многое другое. Проще говоря – аффирмации заряжают человека определенной энергией и помогают поверить в себя.

Зачем нужны аффирмации и как они работают

С помощью своих высказываний можно притягивать любую энергию, как позитивную, так и негативную. Людям свойственно жаловаться и преуменьшать свои достижения. Вспомните, как часто вы рассказываете друзьям и знакомым о том, что у вас нет денег, не получается похудеть или начальник скидывает на вас много работы. Если вы довольно часто на это жалуетесь, то своими словами притягиваете негативную энергию.

Аффирмации действуют по-другому, это – короткие позитивные фразы, которое настраивают вас на новые свершения. Если вы будете повторять их постоянно, то притянете к себе позитивную энергию, которая поможет вам в дальнейшей жизни.

Ученые доказали, что аффирмации избавляют от стресса, задают правильный настрой на весь день и помогают поверить в себя. Эзотерики же утверждают, что аффирмации помогают осуществить мечты.

Как правильно их использовать

Большинство людей сходятся во мнении, что аффирмации нужно повторять каждое утро. Нужно выбрать два-три утверждения, которые вам близки или те, которые связаны с вашими потребностями. Их нужно обязательно проговаривать вслух по утрам или в моменты эмоционального напряжения, чтобы стабилизировать психологическое состояние.

Вот несколько примеров аффирмаций:

1. Я ценю себя.

2. Каждый день я становлюсь сильнее.

3. Я не боюсь просить о помощи.

4. Я знаю, что могу добиться всего, что захочу.

5. Я выбираю доброту.

6. Я не сравниваю себя с незнакомцами из интернета.

7. Я становлюсь мудрее с каждым днем.

8. Я благодарен за все, что происходит в моей жизни.

9. Я верю, что могу все.

10. Я здоров, энергичен и полон счастья.

11. Я люблю деньги, и деньги любят меня.

12. Мои доходы увеличиваются с каждым днем.

13. Я всегда достигаю того, чего хочу.

14. Я – магнит для денег и богатства.

15. Я привлекаю деньги и богатство с любовью и благодарностью.