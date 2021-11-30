Как советы могут забрать у нас наше счастье и достаток

Почему и как мы отдаем свою позитивную энергию тем, кто нуждается в помощи.

Если совет непрошенный, мы услышали чью-то историю и говорим: «А вот я бы на твоем месте », «А вот я бы тебе советовал(а) », то в ответ мы можем получить агрессию: «Легко тебе говорить», «Я вообще советов не просил(а)».

Как быть с прошенными советами

В результате мы чувствуем опустошение, обиду и другие неприятные эмоции. Поэтому избегайте советов без запроса. Можно, например, уточнить: «Ты примешь совет?», «Какой помощи тебе бы хотелось?». Ведь может так случиться, что человек рассказывает просто для того, чтобы его выслушали и посочувствовали.

А с советами «по запросу»

Но и с советами «по запросу» все не так просто. Есть определенная категория людей, которые спрашивают не для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы убедиться – мне ничего не поможет. Это люди, которым страшно что-то менять, те, кто выбирает находиться в положении вечной жертвы. Возможность решения у них вызывает не радость, а, наоборот, злость. А еще обесценивание чужого опыта, например: «Тебе просто повезло», «Да у тебя связи». И здесь собеседник как будто хочет забрать веру в себя у человека, который до этого радовался своим победам и достижениям! И, что особенно опасно, люди именно так и начинают себя чувствовать, сомневаться в себе и бесконечно терять энергию.

Как сохранить энергию

Чтобы советы не опустошали, внимательно смотрим, кому мы их даем. Действительно ли человек хочет нашей помощи? Уместна ли она? Сможет ли он что-то дать взамен? Ведь невозможность вернуть тоже будет способствовать тяжелым чувствам.

И не забываем еще об одном – в совете содержится наш опыт, наш жизненный путь – это ценность, не стоит каждому встречному знать о тех сложностях, которые были пройдены, ровно, как и о той цене, которая была заплачена. Ведь если человек не готов принять этот опыт в свою жизнь – зависти и ее негативных последствий не избежать.