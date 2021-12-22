Как наша душа считывает послание Вселенной

Мы можем исполнить любое свое желание, если будет слушать Вселенную.

Наверное, каждый, кто хоть раз сталкивался с формулировкой желаний и их исполнением, задавался вопросом «Почему так происходит?», «Почему одни желания исполняются, а другие – нет?», «Как вообще нас слышит Вселенная?».

Миссия души

Дело в том, что каждое воплощение Души оставляет информационный след. Другими словами, все, что когда бы то ни было происходило на Земле и других планетах – записано в огромном «облаке». И, собираясь воплощаться, душа оставляет информацию о том, какие у нее задачи и цели, а большое информационное поле дает, в свою очередь, ответ, насколько возможна та или иная реализация, какие могут быть последствия.

Например, душа ставит задачу – обрести гармоничные отношения с противоположным полом. Это уже означает, что есть другой опыт – дисгармоничный. И, чтобы его осознать и изменить, в новой жизни душе будут встречаться те, кто будет делать эту дисгармонию видимой – это как неизбежные испытания на движении к цели.

Как она ее исполняет

Но приходя на Землю, душа часто теряет память и воспринимает происходящее как наказание, свою невезучесть, отверженность. Поэтому вопрос: «Чему меня это учит?», «Что я понимаю о себе после произошедшей ситуации?» – эти вопросы очень помогают перейти от испытаний к реализации задуманного.

Это касается и других сфер жизни – например, богатства, успеха, реализации. Если не веришь в свою успешность – вот те люди и обстоятельства, которые будут поддерживать это «неверие»: обесценивать, унижать, говорить, что у тебя ничего не получится. А вот если вера в себя и свои силы искренняя – тогда да, это будут те самые желания, которые реализуются как по волшебству.

Как добиться своего

Сейчас, в канун Нового года, когда можно и нужно заниматься планированием и загадыванием желаний, обратите внимание, как вы их формулируете, какой запрос получает Вселенная. Быть может, переформулировка «научиться любить себя» принесет больше результатов, чем изначальное желание «хочу, чтобы меня полюбили»? И желание «стать богатым» быстрее исполнится, если его записать как: «поверить в то, что я достоин богатой и счастливой жизни?». Попробуйте! И вы удивитесь тому, насколько хорошо наши посылы слышны во Вселенной.