Как отражать негатив и отвечать на оскорбления

Какими фразами можно отпугнуть от себя недоброжелателей?

Должно быть каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с откровенным хамством, оскорблениями или попытками обесценивания.

Другой человек, по понятным только ему одному причинам, считает нужным говорить о том: «что с тобой не так», называть: «лентяем», «глупым», утверждать что «ты ничего не стоишь, у тебя ничего не получится» и много другое.

Такие послания оставляют очень неприятные эмоции и желание ответить агрессору, но не всегда понятно, как это лучше сделать. Оскорбить в ответ? А если дальше конфликт? А если находишься в зависимом положении от этого человека?

Предлагаем несколько фраз, которые можно использовать в таких ситуациях.

1. Согласие. Да-да, не спорить (чего ждет нападающий), а соглашаться. «Ты все верно говоришь, я действительно глупый и недальновидный человек», «Да, вы правы, действительно сейчас никто не захочет брать меня на работу, вы это верно заметили» и т.п. Согласие обескуражит оппонента, который рассчитывает на негатив или на активную борьбу. Если вы согласились – нет смысла продолжать дальше, разговор исчерпан.

2. Благодарность. «Спасибо, что обращаете мое внимание на мои несовершенства». «Это был интересный разговор, благодарю». «Я, конечно же, учту эти замечания». На это собеседник точно не рассчитывает. И вновь не понятно, как разговор продолжать – вроде бы все прояснено и дальше доказывать свою точку зрения нету смысла.

3. Завершение. Можно пойти простым путем – если вам неприятно слушать то, что говорит собеседник, можно так и сказать: «Мне кажется, что пришло время завершить разговор», «Я думаю, что на этом месте мы можем остановиться». Здесь вы снова показываете, что дальше говорить бессмысленно, но это более вежливо, чем, например, «заткнись» или «замолчи», которое так и вертится на языке.

4. Вопросы. «А ты мне это сейчас говоришь зачем?». Здесь человек скорее всего растеряется, потому что его истинная цель – получить ваши негативные эмоции, оскорбить и унизить, но он не может это признать. Скорее всего, скажет что-то наподобие: «Я просто желаю тебе добра, хочу как лучше» и после этого можно переходить к предыдущим пунктам: «Спасибо, информация принята, всего хорошего».