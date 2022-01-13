Как исцелить жизнь за один день

Можно кардинально поменять свою жизнь с помощью простых ритуалов.

О том, что качественные изменения предполагают работу над собой, наверное, многие уже слышали. Но, тем не менее, любая работа начинается с одного маленького шага – решения, что все должно измениться. Получая новый опыт, человек одновременно понимает – вот он, новый я, и чувствует, что мир вокруг уже не будет прежним.

Какие же практики могут так кардинально изменить жизнь человека?

1. Планирование дня и подведение его итога. Обе практики освобождают мозг от ненужных мыслей и помогают структурировать свою жизнь. Записанные дела уже ощущаются, как частично выполненные, и вместе с записями высвобождается огромное количество ресурса.

2. Изменение режима сна и бодрствования. Ранние подъемы позволяют пребывать в более высокочастотных энергиях и быть более эффективным. А за изменениями режима следуют и изменения круга общения – появляются те, кто живет в таком же ритме и «уходят» другие. Следующий этап – появляются новые возможности и проекты.

3. Выполнение своих потребностей. Каждый день можно начинать с вопросов: «Что я сделаю сегодня для себя?» и «От чего я откажусь сегодня ради себя?». Вы удивитесь, сколько сил прибавляют даже маленькие моменты заботы о себе.

4. Осознание и понимание своей цели. Совершая какое-либо действие важно знать ответы на вопрос: «Во имя чего я это делаю?», «Как это соотносится с моими целями?», «Как это связано с моим предназначением?». Эти вопросы, конечно, достаточно глубокие, но если понимать смысл своего существования на Земле и регулярно с ним «сверяться», чувства наполненности и радости станут вашими верными спутниками.

5. Принятие себя. Представьте себя со стороны – так, как будто бы вы пришли себя навестить спустя много лет. Погорите с собой о том, как вы собой гордитесь, как много вы уже сделали, как много достигли. Отправьтесь в прошлое – поговорите с собой пятилетним, десятилетним, двадцатилетним, с собой – ребенком, ведь вы точно знаете о достижениях этого человека! И обязательно поблагодарите себя за тот путь, который уже пройден и который еще предстоит пройти.