Как узнать, чувствительны ли вы к энергетике других людей

Энергетика — это довольно мощная сила.

Некоторые люди не по своей воле так или иначе ощущают чужие чувства, эмоции и мысли на уровне подсознания. Но при этом они порой даже сами об этом не подозревают. Так, как же определить чувствуете ли вы энергетику других людей, и как умело пользоваться такой силой?

Шестое чувство

Люди, которые ощущают не только энергетику людей, но и все происходящее вокруг, обладают довольно мощной интуицией. Они наверняка знают, что произойдет в ближайшее время, какое действие совершит тот или иной человек, будет оно хорошим или же плохим. Если вы часто прислушиваетесь к своей интуиции и, доверяя ей, она вас не подводит, то вы безусловно обладаете повышенной энергетической чувствительностью. Но не стоит при этом озвучивать свои мысли всем подряд, поскольку некоторые могут сочти вас обладателем дурного глаза или источником негативной энергии.

Обострение чувств

Ваши эмоции практически всегда на пределе. Если вы радуетесь, то делаете это со всей безудержностью, если злитесь, то вы становитесь безжалостны и безумны, а если грустите, то погружаетесь в довольно сильную и разрушительную тоску. Все дело в том, что люди, которые чувствительны к энергетике, не могут жить иным образом. Но не стоит воспринимать это как наказание, так Вселенная открывает вам двери, которые заперты для других.

Чувства других людей

Чувствительные люди к энергетике всегда сильно переживают боль или утрату родного человека, будто бы сами испытывают ее. Удивительно и то, что это может происходить и тогда, когда ваш близкий человек находится за сотни километров от вас. Не стоит винить людей в их чувствах, переживите их с ними, но будьте искренни и осторожны.

Обман

Если вы чувствуете энергетику людей, то вы с легкостью можете распознать обман. Все дело в том, что в то время, когда человек лжет, у него «скачет» аура. Это и позволяет обладателям подобного дара вычислять даже самых умелых лжецов и ставить их на место.

Вибрации

Порой вам достаточно всего нескольких минут, чтобы понять, хотите ли вы продолжить общение с человеком или же нет, а все потому, что люди с чувствительной энергетикой ощущают исходящие положительные или отрицательные вибрации. И многие люди только спустя время смогут убедиться в вашей правоте, когда тот человек совершит плохой поступок.

Общество и вы

Людям с чувствительной энергетикой сложно находиться среди большого количества людей. Все дело в том, что ощущение такого множества исходящих вибраций — трудное испытание. Поэтому не удивительно, что люди с таким даром чаще всего ищут уединения, и в основном общаются лишь с самыми близкими людьми.