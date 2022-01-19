Что такое высокие вибрации и как их определить

Люди, награжденные ими, встречаются крайне редко.

Наши энергетические тела излучают энергию разных частот – в зависимости от того, какие сейчас испытывает переживания человек, будет меняться и их частотность. Энергии можно почувствовать, можно увидеть – если человек достаточно натренирован, то он способен различать цвета ауры. В зависимости от того, какие энергии проходят через тело человека и распространяются вокруг него, принято говорить о высоких и низких частотах и вибрациях энергетического поля.

Высокие вибрации – в основном энергии верхних энергетических центров – чакр тела человека. Это эмоции, связанные с осознанностью, связью с Творцом, пониманием, любовью и принятием ближнего, гармонией и спокойствием.

Их цвета колеблются от бирюзового до белого, часто встречаются оттенки синего и фиолетового. Эти вибрации можно почувствовать – оказавшись в энергетическом поле такого человека, вы как будто сами начинаете наполняться этими переживаниями. А может так случиться, что практика осознанности или иные события также «запустят» ваше тело на более высокочастотные скорости.

Вот несколько признаков человека с высокими вибрациями:

1. Такой человек признает Творца, законы вселенной и действует в согласии с ними.

2. Он всегда видит хорошее и настраивает на хорошее других – какими бы сложными ни были обстоятельства вокруг.

3. Большую часть жизнь он проводит в состоянии счастья, буквально «светится» им изнутри, даже «заражает» им окружающих. Рядом с ним приятно просто постоять рядом.

4. Он транслирует безусловную любовь к окружающим: прощает ошибки и призывает к этому других, принимает недостатки, объясняет сложное поведение людей и ищет пути помощи для них.

5. В его жизни редко происходят трудности, а если они вдруг случаются, то проблемы как-то «решаются сами собой»: добрые люди помогают или обстоятельства вдруг меняются.

6. Такой человек богат – и деньгами, и связями, и, что самое важное, духом. Материальное к нему легко приходит, также легко и уходит, но этот поток никогда не прекращается. Он щедро делиться с другими, и получает еще больше.