Как исцелить себя, когда вам очень плохо

Есть сразу несколько способов помочь себе стать счастливее за короткое время.

Бывают дни, когда мы чувствуем себя полностью разбитыми и нуждаемся в исцелении и восстановлении сил. И поскольку никто не поможет нам лучше, чем мы сами, вот несколько советов о том, как исцелить себя самостоятельно.

Дышите

Медленное глубокое дыхание – средство помощи при истощении и стрессе номер один. Такое дыхание не только насыщает легкие и кровь кислородом, но и позволяет нам заземлиться, прекратить внутренние волнения и тревогу. И уже из этого состояния мы способны двигаться дальше.

Ложитесь спать раньше

Потому что сон, как мы помним, главное лекарство. Если вы приучите себя засыпать до полуночи, ваше тело и психика получат максимум пользы от сна, и как следствие, вы быстрее восстановите силы.

и пораньше вставайте

Утро – время, когда мы лучше всего впитываем силы и энергию, так что чем раньше вы просыпаетесь, тем больше ресурса способны почерпнуть. А чем больше ресурса, тем больше здоровья.

Фильтруйте негатив

Неприятные люди, бесполезные звуки и разговоры – все это невероятно истощает. Особенно если все это пропитано негативом. Негатив не позволяет нам отдаться вдохновению и поддерживать хорошее настроение, поэтому как только чувствуете, что кто-то транслирует вам что-то серое и неприятное – уходите (физически или психологически).

Разговаривайте

Делитесь любовью и вниманием с теми, кто вам приятен и кого вы любите, это лишь укрепляет вашу способность к самоисцелению. Отличным бонусом тут идет то, что вы еще исцеляете и того, с кем делитесь важным.

Не перегружайте себя пищей

Это первое правило йогов: не ешьте больше, чем того требует тело. Следите за своими ощущениями: когда поймете, что уже не голодны, останавливайтесь и не ешьте дальше. Со временем ваше тело станет крепче и здоровее, а психика легче и адаптивнее.

Не забывайте двигаться

Движение – жизнь, и это чистая правда. Если вы заметили, что стали впадать в апатию, первым делом пропишите себе долгие прогулки. Вы сразу ощутите, как постепенно жизнь внутри вас задвижется тоже, и вы исцелитесь от скуки.

И любите

Это, пожалуй, самое главное. Любовь дает нам силы двигаться дальше, она питает нас. Поэтому подумайте, кого вы по-настоящему любите и подумайте, как можете укрепить эту связь.