Как прожить черную полосу в жизни

Иногда в жизни становится столько проблем, что хочется опустить руки. Как же быть в такой период?

Практически каждый сталкивался с так называемым «темным периодом» в жизни или, как его еще называют, черной полосой. Это серьезные неприятности, которые случаются один за другим, и, кажется, что это уже никогда не закончится. Сначала вам разбили сердце, потом сократили на работе, на фоне чего начались финансовые трудности и проблемы со здоровьем. Рассказываем, как прожить черную полосу, чтобы не кончились силы и не наступило истощение.

Сократить количество дел

В первую очередь, стоит понять, что любые неприятности — это стресс. А длительный стресс довольно энергозатратное для организма состояние. Поэтому нужно смириться с тем, что энергии в этот период будет гораздо меньше, так что не стоит от себя требовать того, что в обычном режиме вы выполнили бы быстрее и качественнее. Сократите количество дел, оставьте только самое необходимое, и не стоит ругать себя за неудачу.

Время на отдых

В такой период важно позаботиться о себе максимально, в том числе спланировать отдых. Займитесь любимым дело, например, включите сериал или любимое шоу, укутайтесь в теплый плед и съешьте целый кусок торта, запив его какао с большим количеством маршмеллоу. Это время необходимо не только для восстановления сил, но и для того, чтобы лучше понять себя и свои чувства.

Не прятаться

В трудную минуту многие пытаются «спрятаться в нору», сократить общение с окружающими и решить свои проблемы в одиночку. Однако такой подход в корне неправильный. Рядом обязательно должен быть человек, с которым вы могли бы разделить свои переживания. Это снижает уровень стресса, не дает почувствовать одиночества и, конечно, помогает справиться с тяжелым периодом. Если же у вас нет такого человека, то на помощь могут прийти онлайн-группы, где люди обсуждают похожие ситуации и помогают пережить черную полосу.

Стоит отметить, что в такой период лучше огородить себя от людей, которые дают категоричные рекомендации. Например, «сходи на собеседование», «напиши бывшему молодому человеку», «залей горе алкоголем» и прочее. Дело в том, что чужой опыт может вам не подойти. И, кроме этого, в «темные времена» зачастую нужны не советчики, а люди, которые готовы безусловно принять вас как личность.

Главное, в плохой период не совершить серьезную ошибку — сложить руки и ждать, пока черная полоса подойдет к концу. Если бы каждый в такое время выбирал бездействие, то мир бы остановился в развитии.