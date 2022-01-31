Почему медитации и практики не всегда работают

Некоторые уверены, что практики им не помогают, но, возможно, они просто делают серьезные ошибки.

Признавайтесь, пробовали ли вы медитации и другие практики осознанности – визуализацию, обращение ко Вселенной? А часто ли получали результат? Наверняка найдутся те, кто скажет: «да ничего не работает», «не удается поймать эту внутреннюю тишину», «это для продвинутых». Давайте разберемся с тем, почему такие практики не всегда срабатывают.

Вы не осознаете своих истинных желаний

Например, упорно пытаетесь притянуть к себе партнера, не думая над тем, что просто энергетически не сможете с ним взаимодействовать. Или вопрос складывается: «хочу», без попыток осознать, а почему, собственно, до сих пор не удалось получить желаемое. Если сформулировать запрос по-другому: «как мне измениться для достижения задуманного», можно получить совершенно другой результат, попробуйте!

Тратите много времени

Слишком много времени тратиться на то, чтобы представить определенные вещи: комфортное место, золотой поток – все то, что говорит ведущий практики, или что прочитано в книгах. На самом деле эти образы могут как помогать, так и, наоборот, усложнять путь к себе. Главное держать настрой – хочу понять себя, отключиться от социума, услышать голос своего Я, и довериться своим ощущениям и возникающему визуальному ряду.

Процесс важнее результата

Вы забываете о золотом правиле – процесс важнее результата. Основные изменения происходят, когда мы, наконец, поднимаемся над своими сиюминутными желаниями и начинаем видеть их истинный сакральный смысл (или его отсутствие). Желание быстрых результатов – главный наш барьер на пути к пониманию происходящего и к просветлению.

Большой разрыв между духовной и материальной жизнью

Увы, недостаточно 10 минут в день посвящать духовному росту, а остальные 23 часа забывать о тех инсайтах, которые случились. Практики работают, когда они становятся частью повседневности и полученная во время них информация интегрируется в обычную жизнь. Если круг общения не меняется, увлечения и свободные время проводятся прежним образом, вряд ли наступят какие-то важные перемены. Золотое правило: желаешь нового – откажись от старого – железно работает и в этом случае.