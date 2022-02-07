Как восполнить дефицит энергии

Прошлое не дает нам развиваться дальше, и чтобы побороть его, придется потрудиться.

Наверное, вы обращали внимание, с годами мы как будто бы теряем силы – многие вещи становятся сложнее, все больше хочется полежать и поспать, а на предложение об активностях мы чаще отвечаем отказом.

При этом, физически мы можем себя хорошо чувствовать и даже обладать временем, но сил не хватает прежде всего внутренних. Что же забирает нашу энергию?

Как ни странно, ответ на этот вопрос можно поискать в нашем прошлом. Дело в том, что в жизни каждого из нас случались ситуации, когда все шло не так, как бы нам хотелось. И мы испытывали много негативных чувств – боли, злости, беспомощности. Но не знали, как с этим быть и выбирали «просто забыть», «подождать, пока само пройдет», «отвлечься». И вроде бы это работало, но

Но на каждую такую ситуацию, на то, чтобы о ней не думать, уходила энергия. Чем таких ситуаций больше – тем и больше энергорасход.

Тоска, печаль, невозможность принять происходящее – все это тоже забирает силы – те, которые могли бы быть направлены на настоящее и на будущее.

Как вернуть свое

Для начала вспомнить. Написать для себя (это важно!) все, что было нами потеряно, все события, с которыми мы не согласны, все потери, которые случились, людей, которые ушли из нашей жизни, потерянные мечты, надежды, ценности.

Затем – вернуться в каждую ситуацию, отправиться туда мысленно, представить всех участников и сказать им то, что было не сказано, возможно написать письма, даже тем, кого нет в мире живых. Такие письма отправлять не нужно, их после написания уничтожают.

С каждым таким завершенным делом вы будете ощущать, что к вам возвращается что-то важное и даже ощущать это физически – возникает чувство легкости, освобождения, свободы, желание делать что-то новое, проявлять активность.

Если прошлое все равно «не отпускает», а обращаться за помощью к специалисту (психологу, регрессологу) возможности нет, всегда можно задать себе несколько вопросов:

1. Чему меня научила эта ситуация?

2. Что я забираю с собой?

3. Что я оставляю?

4. За что я благодарен (благодарна)?

Честные ответы на вопросы помогают приобрести силы и уверенность в счастливом завтрашнем дне.