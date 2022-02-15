Эзотерики рассказали, почему опасно смотреть фильмы ужасов

Оказывается, страх влияет и на физическое, и на тонкое тело.

Страх – одна из сильнейших эмоций человека. И некоторые даже подсознательно хотят испытать это чувство, например, при просмотре фильмов ужасов. Но почему человек хочет быть напуганным? Давайте узнаем, что говорят эзотерики на этот счет.

Эзотерики о страхе

Мудрецы Востока долгое время изучали такую эмоцию, как страх. И они пришли к выводу, что это чувство разрушительно действует на организм человека. С энергетической точки зрения страх – это перекрытие одной из главных чакр человека. Иными словами, страх является некой блокировкой на пути эволюции души, поскольку, когда человек испытывает это чувство, его нормальное движение во вселенском колесе перерождений нарушается.

Кроме этого, эзотерики уверены, что, когда человек получает неожиданный испуг, в этот момент в него подселяются силы, которые начинают питаться негативными эмоциями, как страхи, фобии, тревоги. Ясновидящие также трактуют страх как подселение инородной энергетической структуры. Такое явление называется лявра – энергетический паразит, который селится в тонком теле и питается исключительно психическими энергиями человека.

Фильмы ужасов

Когда человек смотрит фильмы ужасов, он испытывает практически те же эмоции, что и сами герои, как ужас и страх жертв, так и хладнокровие серийного убийцы. Все это удается ощутить благодаря так называемым «зеркальным нейронам», которые вырабатываются в головном мозге.

И, на удивление, самыми кассовыми картинами считаются именно фильмы ужасов. Однако эзотерики рекомендуют воздержаться от просмотра таких лент, поскольку из-за этого в душе человека может запуститься механизм самоуничтожения. Дело в том, что, когда мы испытываем страх, в нашей ауре начинают образовываться дыры и энергетическое поле становится неровным. Через эти бреши уходит вся положительная энергия, а решить эту проблему помогут лишь магические силы биоэнергетиков.