Эзотерики рассказали, как продлить свою жизнь

Для того, чтобы жить долго и счастливо, надо заботиться о теле и психологическом состоянии – это то, что нам вдалбливали с детства.

Но что, если не все так просто? О том, что с эзотерической точки зрения влияет на продолжительность жизни, читайте в этой статье.

Способность творить и создавать

Люди, которые в жизни больше создавали что-то свое, а не потребляли то, что уже создано, безусловно, живут дольше. Дело в том, что сама энергия созидания – это энергия жизни, и когда мы создаем что-то, мы подключаемся к источнику самой главной силы. Есть и еще один аспект: когда мы отказываемся от неразумного потребления, мы бережем природу – а это жирный плюс в карму, который оборачивается тем, что и нам добавляется время нашего пребывания на планете. И второй аспект – создавая что-то, мы сами умножаем энергию рождения (ведь мы способствуем рождению чего-то нового, уникального), которая питает все наши ткани и наш дух.

Изучение внутреннего мира

Люди, чей фокус внимания направлен не только на внешнее, но и на внутреннее, несомненно, выигрывают. Они исследуют уголки своей души и находят успокоение, которого нет у людей, поглощенных социальной гонкой. Эта энергия покоя и удовлетворенности способствует исцелению тела и души и продлевает жизнь.

Нравстренный рост

Понятия добра и зла – не пустой звук. Те люди, которые уделяют достаточно времени, чтобы отделить белое от черного и выстроить свою внутреннюю систему ценностей, сохраняют свою энергию и соответственно прибавляют себе жизненных лет.

Умение мечтать и планировать

Вдохновение – условие долгой и интересной жизни! Если человек имеет важную цель, простирающуюся на годы вперед, ему есть для чего жить, следовательно, жизнь будет более долгой и качественной. Представьте, что перед вами длинная дорога: куда она ведет? Когда есть планы и мечты, Вселенная обязательно даст вам нужное количество времени для реализации, все внутри вас будет работать на удлинение жизни и достижение цели.