Как избавиться от тревожности и злости в это непростое время

Несколько лайфхаров, как преодолеть подавляющие чувства и эмоции.

Злость и раздражение может настигнуть каждого, особенно когда в мире и так неспокойно – тревога и страх часто прячутся за этим чувством.

Но как не дать злости завладеть собой?

1. Если вы чувствуете злость – ее нельзя подавлять. Да, все верно. Пытаясь ее подавить, вы, скорее всего, получите обратный эффект – через некоторое время еще одну вспышку ярости, которую уже совсем нельзя контролировать. Лучше признаться себе или даже произнести вслух – я сейчас злюсь. Будучи названной, эмоция имеет меньше власти над нами.

2. Задать себе вопрос – в чем причина? Что меня разозлило? Важно назвать то чувство, которое у вас вызвало поведение другого или известие: «мне стало страшно, и я разозлился», «я была разочарована и разозлилась», «меня игнорировали, и я разозлилась» и т.п. Важно найти «пусковой механизм» - то, что запускает злость.

3. Найти корректный способ для выражения этой эмоции. Побить подушку, порвать бумагу, принять душ, покричать в ведро с водой, нарисовать карикатуру на обидчика – все, что угодно, но главное не разрушить никого живого и не сломать что-то важное и ценное.

4. Попробуйте поменять обстановку. Если вы дома – выйдите на улицу, если в офисе – в коридор или другое помещение, на балкон, подышите воздухом. Подойдет и туалетная комната – важно, чтобы были другие люди и другие ощущения. Все это поможет перестроиться и успокоиться.

5. Вспомните тех людей, которые вам помогали и сочувствовали, тех, кто любит вас. Что бы они посоветовали вам в этой ситуации? Какие бы слова поддержки вы от них услышали? Представьте, что вы разговариваете с ними, рассказываете о том, что вас так рассердило. Если есть возможность выйти на реальный контакт с этими людьми – напишите или позвоните. Помощь другого в таких ситуациях бесценна.

6. Напишите письмо тому, кто вас обидел. Но не отправляйте его, а сожгите или разорвите на мелкие клочки. В письме опишите все то, что вызывает вашу злость: «Я злюсь на то, что ты », «Как ты мог », «Я разгневан тем, что ты .». Пишите до тех пор, пока есть что написать. Ведь часто злость вызвана невозможностью высказать свои претензии обидчику.