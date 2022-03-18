Как стать крепкой и счастливой семьей

Что делать, если ваше семейное счастье затерялась в обидах и претензиях?

Семья – наверное, самое важное в жизни каждого человека. В неспокойные времена хочется приходить домой и окунаться в атмосферу взаимопонимания и поддержки, восстанавливаться после сложностей большого социального мира.

Но что делать, если, переступая порог дома, наоборот, накатывает злость, недовольство, разочарование?

Конечно, каждая ситуация индивидуальна, но есть некоторые закономерности, следуя которым можно улучшить атмосферу в доме.

1. Отношения супругов на первом месте. Сначала они уделяют внимание друг другу, стараются помочь и поддержать, если есть такая потребность, а только потом обращаются к детям – что происходит, у кого какие оценки, какие истории требуют вмешательства. Детям важно видеть, что родители поддерживают друг друга, так они чувствуют больше опоры и стабильности.

2. Контроль разрушает, а доверие поддерживает. Если в семье есть идеи, что можно повлиять на другого (не важно, взрослого или ребенка), контролируя и запрещая – увы, из такой семьи хочется уйти. И не обязательно физически – есть другие варианты «ухода»: зависание в гаджетах, употребление алкоголя, погружение в виртуальную реальность. Вместо «Ты где? С кем? Когда вернешься?», лучше сказать лишний раз «люблю тебя, верю в тебя, желаю успешного решения твоих дел!».

3. Обиды и недопонимания лучше прояснять сразу. Не упреками, а сообщением: «мне неприятно вот это и это», не переходя на личности и не обвиняя другого в эгоизме, бесчувственности и желанию специально навредить. Другой человек может чувствовать и воспринимать мир по-другому, это нормально. Если невозможно сказать – пишите, даже если не отправите эти письма. Все, что копится и откладывается, однажды очень бурно вылезет наружу.

4. Привлекайте меньше свидетелей. Чем больше посторонних «глаз» и «ушей» вовлекается в решение конфликтных ситуаций, тем медленнее они решатся. Друзья и родственники искренни занимают позицию того, кто к ним обратился за помощью, и зачастую «подливают масла в огонь», когда споры уже улажены, все вовлеченные стороны будут хотеть продолжения – ведь их уже «зарядили» на конфликт.