Как вежливо отказать, чтобы на тебя не обиделись

Иногда у нас нет возможности помочь. Но как отказать максимально корректно?

В жизни каждого из нас может возникнуть такая ситуация – нас просят о чем-то, а нам выполнять просьбу по какой-то причине не хочется. А обидеть человека отказом – неловко. Бывает, что мы даже соглашаемся на такие просьбы, а потом жалеем и злимся – не хотели, а сделали.

Есть ли способы вежливо отказать?

1. Взять тайм-аут. Если вы чувствуете, что вам непросто дать согласие, сообщите о времени на размышление. «Сейчас ответить не могу. Давай к этому вернемся позже», «Мне нужно это обдумать, позвони через пару дней». Время даст возможность взвесить все «за» и все «против» и ответить уже без эмоций, продуманно и логично. Кроме того, человек понимает – вы можете ответить отказом и, возможно, начинает искать другие варианты помощи.

2. Обозначьте, что понимаете сложности того, кто просит о помощи. «Понимаю, тебе сейчас нелегко», «Жаль, что это случилось с тобой», «Да, действительно ужасная ситуация» и т.п. Это важно, чтобы не выглядеть в глазах собеседника бесчувственным и черствым человеком, показать, что присоединяетесь к его горю.

3. Высказать сожаление. Перед тем как отказать, лучше сказать: «Я сожалению », «Мне очень жаль, но », «Я был бы рад помочь, но есть обстоятельства». Это смягчает отказ, показывает собеседнику вашу принципиальную готовность быть на его стороне, это не про вашу позицию «против него», а про то, что в данных конкретных обстоятельствах вы не можете помочь.

4. Обозначьте причину. Делать это лучше без подробностей, но достаточно твердо. «У меня уже другие планы», «У меня сейчас нет возможности тебе помочь», «Это время уже занято», «Мы уже договорились с другим человеком». Главное – говорите правду, ложь всегда чувствуется и вносит дисгармонию в любые отношения.

5. Пожелайте удачи. Это важно: «Я надеюсь, еще не поздно найти того, кто сможет отозваться на твою просьбу!», «Попробуй попросить .там могут помочь»!, «Пусть все разрешиться наилучшим образом!». Так вы вновь показываете, что вы не против человека, просто именно сейчас вы не можете включиться в его проблему.