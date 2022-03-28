Зачем нам даны болезни и как их вылечить на энергетическом уровне

Каждая болезнь – отражение нашего внутреннего состояния.

Зачастую люди заботятся лишь о своем физическом состоянии, при этом забывая о духовном. Хотя это в корне неправильно, поскольку во всем должен быть баланс. А любая дисгармония перекрывает энергетические каналы, по которым течет космическая энергия. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек начинает болеть.

Почему люди болеют

Эзотерики утверждают, что не существует болезней, которые нельзя было бы вылечить, есть лишь люди, которые не хотят лечиться. Любое заболевание – это знак свыше о том, что человек живет неправильно. Для излечения пациенту иногда лишь достаточно взглянуть внутрь себя и найти способ обрести гармонию души и тела. Но на это может потребоваться немало усилий.

Есть отличный пример, который доказывает, что баланс между духовным и физическим телом может помочь исцелению. В результате неудачной тренировки Брюс Ли повредил четвертый позвонок. Для любого спортсмена это означает конец карьеры. Врачи заключили, что Брюсу придется заново учиться ходить и всю жизнь избегать каких-либо нагрузок. Однако Ли разработал свою собственную терапию, которая позволила ему стать еще сильнее и быстрее, чем это было до травмы. Он старался мысленно воссоздать нейронные связи, визуализировал образы, напрягал ноги, которые не чувствовал, представлял, что двигается и отрабатывает удары. И, благодаря силе сознания и мысли, ему вновь удалось встать на ноги.

Дело в карме

Некоторые заболевания также могут быть следствием негативной кармы. Таким образом, человек отрабатывает ошибки прошлого и настоящего. Но и лечение таких болезней не должно обходиться без духовных практик. К кармическим заболеваниям эзотерики относят онкологию, болезни суставов, нервные и психические расстройства, диабет, а также частые травмы, переломы и многое другое.

Как лечить болезни на энергетическом уровне

В первую очередь, стоит жить по совести, научиться усмирять свое эго, гордыню, зависть и агрессию, никогда не забывать Божьи заветы. Если это делать, то вскоре вы заметите, как ваше состояние заметно улучшается. Кроме этого, необходимо обрести душевную гармонию. Есть несколько способов, которые смогут в этом помочь. Например, некоторые занимаются йогой или другими духовными практиками, кто-то прибегает к медитации, а другие обращаются с молитвами к Богу.

Если следовать этим рекомендациям, то космическая энергия перестанет блокироваться. И тогда можно не только вылечить любую болезнь, но и перестать болеть вовсе. Помните, если человек исцелится в мыслях, то он сделает это и на физическом уровне.