По щелку пальцев: как перестать мучиться и начать радоваться жизни

Почему мы становимся жертвами и не можем радоваться лизни?

Быть жертвой в современном мире не модно. Все только и говорят о том, что надо перестать быть жертвой и стать автором своей жизни. О том, как это сделать, читайте в этой статье.

Кто такая жертва

Жертва – это человек, которого постоянно обижают и ущемляют. Часто жертва рассказывает о том, как ужасно с ней обходятся другие люди, а если виноватых не находится, то тираном становится сама жизнь. То есть если нет тех, кто жертву притесняет, жертва создает условия жизни, в которых она страдает. Например, типичная жертва может жаловаться, что начальник орет на нее, муж запрещает видеться с подругами, но если ни мужа, ни начальника у нее нет или они ведут себя нормально, жертва может попасть, скажем, в аварию и сломать руку, чтобы было на что пожаловаться и обвинить жизнь в несправедливости. То есть первична сама потребность испытывать страдания и снимать напряжение, жалуясь кому-то или даже самой себе на людей и весь мир.

Почему становимся жертвой

Корни ведут в детство, когда будущую жертву обижали родители или те, кто ее воспитывал. Психологическое и физическое насилие формирует низкую самооценку и чувство вины, которое затем постоянно воспроизводится во взрослой жизни. Человек-жертва думает, что он очень плохой и несчастный, потому ему это внушили и он адаптировался к жизни, в которой он вынужден так о себе думать. А потом, повзрослев, просто не переучился. Кстати, хорошая новость в том, что переучиться, действительно, можно. Для этого надо поставить под сомнение свою «плохость» и сформировать новое, объективное, здоровое и доброе представление о себе как о человеке, заслуживающем любви, заботы и счастья.

Кто такой автор

В противоположность жертве, автор своей жизни берет ответственность за все происходящее на себя. Он понимает, что любое отношение к нему других людей и любая ситуация – это результат череды его собственных выборов. А если это его выборы, значит, он влияет на свою жизнь. А если все то, что с ним случилось, даже и неприятное, выбрал он сам, то и винить некого. От этого осознания автор перемещается к выбору того, какой он хочет видеть жизнь и события в ней и сознательно формирует эти события. Он ставит цели и упорно достигает их, гибко подстраиваясь к обстоятельствам, умело использует ресурс. Автор не жалуется, он ищет возможности. Там, где жертва обвиняет, автор знает: ему никто ничего не должен, а значит, он самостоятельно создаст себе ту жизнь, о которой мечтает.

Конечно, быть автором полезнее и веселее, чем быть жертвой. А что выбираете вы?