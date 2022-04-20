Какие слова сказать мужчине, чтобы он был твоим навсегда

Что сказать партнеру, чтобы он почувствовал себя важным и нужным?

Словом, как известно, можно изменить практически все: дать или забрать надежду, подарить ощущение понимания и поддержки, а также причинить боль. Все дело в том, что и при каких обстоятельствах мы говорим друг другу.

Что же имеет смысл говорить своему избраннику, чтобы он чувствовал себя важным и нужным человеком в вашей жизни?

1. Фразы, подчеркивающие мужские достоинства. «Ты- галантный кавалер!», «Ты – настоящий мужчина!», «Какой мужской поступок!» и т.п. В обычно жизни мы принимаем такие заботу как само собой разумеющееся и не замечаем того хорошего, что происходит – в результате, может сложиться впечатление, что нам совсем не важно то, что делает мужчина. Нужно это срочно исправить!

2. Слова о том, что вам дает его общество. «С тобой так интересно!», «Надо же, а я этого не знала!», «Ничего себе, ты в этом разбираешься, вот это да!» – главное, говорить это искренне и не лукавить – наверняка у вашего партнера есть темы, в которых он действительно эксперт и о которых он может долго и увлеченно разговаривать. Просто сделайте это видимым – то, что его общество наполняет вас и что в ваших глазах он выглядит интересным и знающим собеседником.

3. Слова, говорящие про исключительность вашего партнера. «Только с тобой мне бывает так хорошо», «Ты обладаешь удивительным качеством – всегда поднимаешь мне настроение!», «Как тебе это удается? Кроме тебя так никто не сможет» – мужчине важно знать, что он единственный и уникальный – тот, кто может своим присутствием украсить вашу жизнь. Здесь, конечно, так же важно говорить правду – ведь в каждом человеке есть что-то уникальное и особенное, главное – вовремя заметить!

4. Фразы, которые говорят о том, что этот мужчина нужен вам. «С нетерпением жду встречи с тобой!», «Вот бы ты сейчас был рядом!», «Я подумала о том, что бы ты сказал или сделал в этой ситуации и мне стало легче» – так вы показываете и свою заинтересованность и готовность впустить мужчину в свой мир. Если мужчина настроен серьезно – для него это будет сигналом о вашей верности и готовности строить долгосрочные отношения.