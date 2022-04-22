Качества по-настоящему счастливых людей

Счастье, разумеется, для каждого человека свое. Но, тем не менее, каждый понимает – счастлив он или нет.

Со стороны таких людей легко узнать – от них как будто исходит ощущение благополучия, радости, хочется просто побыть с ними рядом, «погреться» в их лучах. Как мы можем распознать по-настоящему счастливого человека?

1. Он щедр и великодушен. Счастливый человек редко уделяет свое внимание на подсчет материальных благ – его состояние по-настоящему выше этого, и он притягивает к себе богатство, поэтому просто не думает – сколько ушло, столько и придет. А может быть, и еще больше. Поэтому он с радостью делиться

своими ресурсами и помогает другим – ведь их у него в избытке.

2. У него нет долгов, кредитов не только на материальном, но и на тонком плане – свои обещания и слова такой человек тоже держит. Вам вряд ли кто-то расскажет про его нечестные поступки или невыполненные обязательства, а если такая информация появится, она скорее всего, будет опровергнута. Дело в том, что состояние счастья невозможно достигнуть, если есть какие-то энергетические оттоки – долги разных уровней. Они будут мешать и отвлекать, не давать возможности расслабиться и получать удовольствие от жизни.

3. Близкое окружение счастливого человека составляют старые, проверенные друзья и партнеры. Кого-то такой человек может знать даже с детского сада. Проверенные отношения, крепкая дружба позволяет выстроить действительно глубокие партнерские отношения, которые проверило и время, и сложности. То же самое относится и к браку – у таких людей он длиться долго, связей на стороне нет. Все по тем же причинам – им важно качество переживаний, их глубина, а на мимолетные «оттоки» просто нет времени и интереса.

4. У таких людей есть еще одно важное качество – умение завершать отношения, отпускать и прощать людей. Без обид, с признанием вклада и ценности совместного пути. От них вы вряд ли услышите истории о том, что их «подло кинули» или о предательстве – они вряд ли станут зацикливаться на этом и даже о том, кто поступил в их адрес некрасиво будут говорить хорошо или нейтрально. Они знают – цена негативных эмоций слишком высока, их лучше вовремя переработать.