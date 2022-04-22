Что такое синдром спасателя и как с ним бороться

Почему некоторые женщины обречены раз за разом спасать своих близких?

Многим знакомо нестерпимое желание помочь, когда кажется, что ты знаешь лучше: что делать, как думать и чувствовать. А тот, кому ты помогаешь – несчастная жертва обстоятельств, которая, конечно, сама не справится. Узнали себя? Поздравляю, у вас синдром спасателя. Или спасательницы – потому что чаще всего им страдают женщины.

Почему очень хочется кого-то спасти

Следует сказать, что синдрому спасателя подвержены люди, которые сами нуждаются в помощи, но не могут о ней попросить. Признать, что ты в беде, для них очень болезненно – они лишаются своего фальшивого благополучия и силы. А вот найти объект для помощи очень легко: вокруг столько страдающих!

Представим, что вам звонит подруга, которая находится в сложных отношениях с мужчиной. Она подробно рассказывает вам, как он ее в очередной раз обидел, вы, конечно, сочувствуете, выслушиваете и советуете, что делать. Конечно, говорите ей о том, чтобы она перестала терпеть его выходки и всячески вселяете в нее чувство уверенности, да только проблема в том, что подруга отвергает ваши советы. Или принимает их, но не следует им. Обычно у типичного спасателя это вызывает злость и сожаление: как так, я даю такие ценные советы, почему они остаются без внимания? И тут становится ясно вот что: на самом деле спасатель хочет проверить, правильно ли он мыслит, хороши ли его рекомендации, можно ли на них опереться, и проверить он это хочет на своей несчастной неумелой подруге.

Как перестать всем помогать

Во-первых, спасатель не обращает внимания на свои собственные нужды: ему страшно и банально неохота иметь с ними дело. Во-вторых, он тешит собственное самолюбие, возвышаясь на тем, кто нуждается в помощи. В-третьих, он делает жертву зависимой от себя: ведь давайте честно – подруга просто слила напряжение, рассказав спасательнице свою драматичную историю, решать проблему она и не думала. Облегчившись, она будет и дальше страдать, а спасательница будет и дальше спасать.

Напрашивается вывод: синдром спасательницы – это то, что развивается у женщин, которые не хотят заниматься своей жизнью, а вместо этого они маскируют свои несчастья якобы бескорыстной помощью другим. Оставаясь несчастными, они продолжают эту игру, которая им кажется очень важной и значимой. Для того, чтобы все же вырваться из этого круга, надо признаться, что спасать на самом деле нужно себя, и перестать помогать жертвам сливать их напряжение. Заняться собой – вот совет, который надо принять всем спасателям и спасательницам на самом деле.