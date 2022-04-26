Что такое нарциссическая травма и как справиться с ней

О нарциссах сейчас не пишет и не рассказывает только ленивый.

Образ нарцисса – это такой жесткий высокомерный человек, использующий людей в собственных целях. Конечно, бывает и такое. Но вот что такое нарцисс – по-научному? Разберемся вместе.

Как рождается травма

В основе нарциссизма лежит нарциссическая травма, которую мы все (ну, почти) в той или иной мере получаем в детстве. И в зависимости от того, насколько глубока травма и как мы с ней справляемся (или не справляемся), у нас либо формируются выраженные нарциссические черты, либо не формируются.

Как же наносится нарциссическая травма? Происходит это по следующей схеме: родитель, испугавшись спонтанных естественных проявлений ребенка (например, он открыто заявляет о своем желании петь и плясать, вместо того чтобы учиться чему-то), навязывает ему определенную роль. Он как бы говорит: таким, какой ты есть, быть нельзя. Ты пугаешь меня, тебе нужно измениться и быть таким, каким я хочу тебя видеть. То есть, по сути, родитель отвергает истинную природу ребенка, а ребенок вынужден подстроиться, адаптироваться к требованию родителя. Именно так и возникает нарциссическая травма: быть собой нельзя, нужно быть тем, кем тебя хотят видеть. В результате ребенок так и не знакомится с собой, со своими способностями и талантами, со своими чувствами, желаниями, а вместо этого развивает так называемое “фальшивое Я” – которое принимают родители, а потом и общество.

Почему это плохо

Проблема номер один – человек с глубокой нарциссической травмой лишен естественной энергии, ему просто неоткуда ее брать. Он постоянно пытается соответствовать своему образу, который на самом деле придуман не им. Вторая проблема – нарцисс начинает использовать людей так же, как использовали его. Он ведет себя жестоко, игнорирует чужие чувства и навязывает близким роли, которые призваны обслуживать его, нарцисса. То есть использованный ребенок становится взрослым, который использует. Часто жертвами нарциссами становятся тоже нарциссы, которые, в отличие от своего тирана, не развили в себе смелость обходиться с людьми так, как его родители обошлись с ним. Таким образом, жертва нарцисса пребывает в такой мазохистической роли, поддерживая нарциссические паттерны своего тирана.

Для того, чтобы справиться с нарциссической травмой, необходима глубокая внутренняя работа. Важно понять, от чего мы отказались в детстве, признать искусственность той жизни, которой мы живем, и продумать план возвращения к своему истинному я.