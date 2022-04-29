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Четыре неочевидных признака высокого интеллекта

29 апреля 2022ПсихологияДиана Сабитова

Проверяем себя и своих близких на гениальность.

Четыре неочевидных признака высокого интеллекта
Фото: mirzodiaka.com

Иногда человек может вести себя немного странно – быть рассеянным, отвечать невпопад, жить в постоянном бардаке и не замечать этого. Но нам очень интересно с ним – он много знает и у него всегда есть что сказать и посоветовать по любому вопросу. А бывает и так, что нам приходится с таким человеком жить, а еще бывает, что такой человек – наш ребенок.

Посмотрим на некоторые неожиданные признаки высокого интеллекта у человека и, быть может, мы сможем увидеть кого-то совсем другими глазами?

1. Вечный хаос на столе и вокруг человека. Но, при этом, он легко умудряется извлекать из него нужные документы и вещи. Мышление такого человека достаточно интересно устроено – ему не нужен внешний порядок, он сосредоточен на процессах, которые происходят у него внутри, занят анализом информации. Кроме того, у него может быть отличная память – он легко ориентируется в захламленном пространстве.

2. Человек умеет «разговаривать матом». Он не просто использует бранные выражения, а умело вплетает их в свою правильную, грамотно построенную речь. Добавим к этому еще и то, что окружающие при этом не чувствуют себя оскорбленными, им наоборот кажется, что сейчас звучит что-то или очень интересное или забавное.

3. Чувство юмора. И речь идет не о пошлых шуточках, а о действительно тонком умении – разрядить сложную обстановку шуткой, красиво рассказать историю, уметь до последнего сохранять «серьезное лицо», чтобы поверили. Все эти действия требует очень серьезного анализа информации.

4. Самокритика, обесценивание своих успехов. Замечали, что такие люди далеко не всегда бывают на высоких должностях или их успех бывает присвоен другими? Тут дело может быть в «горе от ума» – они слишком критично подходят к миру, ожидают подвоха там, где его нет, кроме того, они чувствуют свое отличие от других людей и могут бояться отвержения, у них может быть опыт буллинга на тему «слишком умный», «ботаник». Если такой человек ваш друг – поддержите его, и, возможно, вам представить возможность быть причастным к его победе!

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