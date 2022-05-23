Почему травма покинутости влияет на любовь и как ее проработать

Психолог объяснила, как травма покинутости отравляет наше будущее.

У каждого взрослого есть целый список психологических травм, полученных в детстве. Одной из наиболее лидирующих является травма покинутости. О том, как ее выявить и что с ней делать, читайте в этой статье.

Как возникает травма

Травма покинутости возникает, когда ребенок воспитывался нестабильным родителем. Например, матерью, которая страдает вспыльчивым и гневливым характером, или если был отец, который ушел из семьи и таким образом покинул ребенка. Когда человек становится взрослым, он живет с ощущением, что все его близкие отношения либо закончатся потерей (партнер уйдет, умрет, например), либо будут неопределенными, непостоянными и нестабильными (например, неясно, в отношениях вы или нет, когда вернется партнер, будут ли отношения продолжаться и так далее).

На что она влияет

На близких отношениях травма покинутости сказывается самым прямым образом. Часто женщины, имеющие эту травму, очень эмоционально реагируют на любое отдаление любимого человека (даже если он уезжает в командировку или не звонит в течение дня, потому что занят). Травма покинутости пагубно сказывается на отношениях, потому что имеющий травму как бы подталкивает партнера к тому, чтобы его оставили. Другой вариант – это когда человек с травмой покинутости неосознанно выбирает партнеров, которые не могут быть стабильными и надежными.

Как "вылечиться"

Что же делать, если эта травма досталась вам? Есть несколько отличных советов, которые стабильно работают.