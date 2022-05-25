Травма недоверия и как ее проработать

Как травма недоверия портит жизнь и можно ли ее проработать
Как избавиться от навязчивой мысли, что вам хотят причинить зло?
Психологические травмы есть у всех. Они получены в детстве и пронесены через всю жизнь, порой мы даже не можем отделить свою личность от травмы. О том, что такое травма недоверия и что с ней делать, читайте в этой статье.
Если ваши родители вели себя несправедливо по отношению к вам, если имело место психологическое или даже физическое насилие, вероятно, у вас есть травма недоверия. Она заключается в том, что вы постоянно сомневаетесь насчет чужих намерений в отношении вас: обманут или нет ваше доверие? Наиболее ярко эта травма проявляется в близких отношениях.
У вас есть травма недоверия, если вы:
- часто подозреваете, что окружающие по отношению к вам настроены отрицательно, хотят причинить вам вред или воспользоваться вашим доверием;
- вы привлекаете к себе партнеров, которые обманывают вас и действуют жестоко;
- вы ощущаете себя слабым, беспомощным человеком, скорее ребенком, чем взрослым;
- вы не верите, что кто-то может и хочет помочь вам;
Для того, чтобы проработать траву недоверия, нужны конкретные действия и нужный настрой. Во-первых, необходимо понять, когда и с кем в детстве вы получили эту травму. Принять и перепрожить этот опыт. Затем хорошо было бы выявить ситуации, в которых сейчас вы ощущаете себя слабым и подвергающимся жестокому обращению. Когда снова попадете в эти ситуации, постарайтесь посмотреть на себя и свои чувства как бы со стороны. Спросите себя: действительно ли реальность соответствует моим опасениям? Правда ли мой партнер или начальник настроен злобно по отношению ко мне? Ловите себя в моменты напряжения и сознательно расслабляйтесь.
И несколько советов, которые помогут вам избежать ретравмирования:
- не начинайте отношения с теми, кто демонстрирует жесткость по отношению к вам;
- не отдавайте контроль в чужие руки: проверяйте информацию, если имеете дело с плохо знакомыми людьми;
- учитесь обозначать свои границы, чтобы не допустить насилия (физического или морального) в свою сторону.