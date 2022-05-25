Травма недоверия и как ее проработать

Как избавиться от навязчивой мысли, что вам хотят причинить зло?

Психологические травмы есть у всех. Они получены в детстве и пронесены через всю жизнь, порой мы даже не можем отделить свою личность от травмы. О том, что такое травма недоверия и что с ней делать, читайте в этой статье.

Если ваши родители вели себя несправедливо по отношению к вам, если имело место психологическое или даже физическое насилие, вероятно, у вас есть травма недоверия. Она заключается в том, что вы постоянно сомневаетесь насчет чужих намерений в отношении вас: обманут или нет ваше доверие? Наиболее ярко эта травма проявляется в близких отношениях.

У вас есть травма недоверия, если вы:

часто подозреваете, что окружающие по отношению к вам настроены отрицательно, хотят причинить вам вред или воспользоваться вашим доверием;

вы привлекаете к себе партнеров, которые обманывают вас и действуют жестоко;

вы ощущаете себя слабым, беспомощным человеком, скорее ребенком, чем взрослым;

вы не верите, что кто-то может и хочет помочь вам;

Для того, чтобы проработать траву недоверия, нужны конкретные действия и нужный настрой. Во-первых, необходимо понять, когда и с кем в детстве вы получили эту травму. Принять и перепрожить этот опыт. Затем хорошо было бы выявить ситуации, в которых сейчас вы ощущаете себя слабым и подвергающимся жестокому обращению. Когда снова попадете в эти ситуации, постарайтесь посмотреть на себя и свои чувства как бы со стороны. Спросите себя: действительно ли реальность соответствует моим опасениям? Правда ли мой партнер или начальник настроен злобно по отношению ко мне? Ловите себя в моменты напряжения и сознательно расслабляйтесь.

И несколько советов, которые помогут вам избежать ретравмирования: