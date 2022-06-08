Женщинам и магам: кому запрещено посещать церковь

В церкви рады всем и даже готовы приютить и накормить бездомных, которым нужна помощь.

В храмах не отвергают никого, даже приверженцев других религий, ведь ближнего нужно уважать. Однако существуют некоторые категории людей, которым лучше не ходить в храм. Их никто не выгонит, но это может иметь определенные последствия.

Женщине, которая недавно родила

В течение 40 дней после рождения ребенка у женщины могут наблюдаться кровянистые выделения. Церковь считается не местом кровопролития, поэтому в первый месяц после рождения ребенка женщине лучше не приходить в церковь. В любом случае, если она придет туда, ее никто не выгонит, но к святыням лучше не прикасаться.

Женщине в период менструации

По той же причине женщинам запрещено появляться в церкви во время менструации. Более того, церковь категорически выступает против присутствия женщин в этот период на крещении. Поэтому, если вас пригласили на этот светлый праздник, лучше подождать церемонию на улице.

Причастных к черной магии

Людям, которые занимаются черной магией или связаны с ней, лучше не появляться в церкви. Они могут использовать свечи и иконы в своих обрядах, что категорически возбраняется православной церковью. Кроме того, черные маги могут появляться на службах для подпитки своей энергией. Если вы видите такого человека в храме, лучше держаться от него подальше.

Тем, кто не готов соблюдать правила

Существуют определенные правила посещения церкви. Так, там нельзя громко разговаривать или появляться в неподобающей одежде или с ярким макияжем. Тем, кто не готов соблюдать эти правила, лучше в церковь не ходить. Выгонять такого человека не будут, но могут сделать несколько замечаний, а потом могут быть страшные последствия.