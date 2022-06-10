Слабость или сила: есть ли что-то хорошее в жалости

Сейчас, когда мы стали довольно просвещенными в области психологии, некоторые привычные модели поведения стали вдруг абсолютно неприемлемыми.

Например, очень строгое воспитание детей, в котором нет места жалости. О том, есть ли все же что-то хорошее и полезное в этой самой жалости, читайте в этой статье.

Жалость – слово, которое многие не любят. Все потому, что оно является синонимом слабости, а люди с трудом признают себя слабыми. Однако если рассмотреть жалость как проявление собственной или чужой уязвимости, то становится ясно, что жалость – это еще и форма любви и принятия. Таким образом, жалость – один из способов показать себе и близким, что мы видим и слышим их, разделяем их грусть, готовы помочь и позаботиться.

С другой стороны, если мы слишком уж жалеем кого-то или себя, мы способствуем так называемой инвалидации – то есть человек просто убеждается в собственной никчемности, слабости и неспособности что-то изменить, и остается инфантильным.

Можно выделить несомненные плюс и минусы жалости. Если мы говорим о пользе жалости, то она проявляется:

проявлении любви и заботы к тому, кого мы жалеем

возможности побыть слабым и сбросить напряжение

признание всех сторон жизни, в том числе и неприятных

А если говорить о вреде жалости, то он заключается:

снятии ответственности с того, кого жалеют

невозможности вырасти и преодолеть препятствие, которое мешает

формирование ноющего, ищущего жалости характера

Конечно, у медали две стороны и понять, нужна жалость или нет, можно только рассмотрев ситуацию индивидуально. В любом случае, важно всегда помнить, что мы все иногда заслуживаем жалости, а иногда нуждаемся в том, чтобы нас подбодрили.