Слабость или сила: есть ли что-то хорошее в жалости
Сейчас, когда мы стали довольно просвещенными в области психологии, некоторые привычные модели поведения стали вдруг абсолютно неприемлемыми.
Например, очень строгое воспитание детей, в котором нет места жалости. О том, есть ли все же что-то хорошее и полезное в этой самой жалости, читайте в этой статье.
Жалость – слово, которое многие не любят. Все потому, что оно является синонимом слабости, а люди с трудом признают себя слабыми. Однако если рассмотреть жалость как проявление собственной или чужой уязвимости, то становится ясно, что жалость – это еще и форма любви и принятия. Таким образом, жалость – один из способов показать себе и близким, что мы видим и слышим их, разделяем их грусть, готовы помочь и позаботиться.
С другой стороны, если мы слишком уж жалеем кого-то или себя, мы способствуем так называемой инвалидации – то есть человек просто убеждается в собственной никчемности, слабости и неспособности что-то изменить, и остается инфантильным.
Можно выделить несомненные плюс и минусы жалости. Если мы говорим о пользе жалости, то она проявляется:
- проявлении любви и заботы к тому, кого мы жалеем
- возможности побыть слабым и сбросить напряжение
- признание всех сторон жизни, в том числе и неприятных
А если говорить о вреде жалости, то он заключается:
- снятии ответственности с того, кого жалеют
- невозможности вырасти и преодолеть препятствие, которое мешает
- формирование ноющего, ищущего жалости характера
Конечно, у медали две стороны и понять, нужна жалость или нет, можно только рассмотрев ситуацию индивидуально. В любом случае, важно всегда помнить, что мы все иногда заслуживаем жалости, а иногда нуждаемся в том, чтобы нас подбодрили.