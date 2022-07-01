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Церковные приметы: что делать, если погасла свеча

1 июля 2022ПсихологияМарианна Басс

В церковь люди приходят с разными целями.

Церковные приметы: что делать, если погасла свеча
Фото: kurer-sreda.ru

Одни посещают службы, другие приходят исповедаться, а третьи приходят ставить свечки и просить святых о том, что им сейчас необходимо. Однако бывает и такое, что в руках человека огонь гаснет. Разбираемся, что это значит.

Зачем ставить свечи

Этот обряд совершают многие люди, но не все знают о его сакральном смысле. Свет от церковной свечи считается божественным и символизирует то, что человек выходит из сумрака неведения и греха.

Таким образом, с помощью свечи человек выражает благодарность и говорит о своей готовности жить по законам божьим.

Также свечи ставят за здравие и за упокой. В первом случае речь может идти не обязательно о здоровье, иногда это делают перед важными событиями в жизни, чтобы заручиться поддержкой Господа. За упокой ставят свечи в память о покойном человеке, а также молятся за его душу.

Свечи также держат прихожане во время богослужений – в знак уважения и любви к богу.

Почему погасла свеча в церкви

Иногда случается такое, что свеча гаснет прямо в руках у человека или сразу же после того, как он поставил ее перед иконой. И это – недобрый знак. Его значение зависит от ситуации, при которой погасла свеча.

Если свеча погасла у вас в руках или после того, как вы помолились о своем здоровье или об успехе в делах, то это значит, что вы разгневали высшие силы и потеряли с ними связь. Вам нужно исповедаться и усердно молиться, чтобы исправить ситуацию.

Если вы поставили свечу за упокой близкому человеку, и она погасла, то это может значить две вещи. Если человек умер недавно, то он еще не определился и не нашел свое место в загробной жизни. Если его душа ушла давно, то значит, он на вас в обиде – вы совершили что-то, что ему не понравилось.

В том случае, если человек ставил свечу за здравие близких, и она погасла, то это может говорить о надвигающейся беде. Стоит рекомендовать им проверить здоровье и внимательнее относиться к недомоганиям.

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