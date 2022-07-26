Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Можно ли ходить на кладбище в церковные праздники

26 июля 2022ПсихологияМарианна Басс

В церковном календаре существуют специальные дни поминовения, когда верующим рекомендуется ходить на кладбище для посещения могил усопших.

Можно ли ходить на кладбище в церковные праздники
Фото: mobillegends.net

Как правило, в эти дни в храмах проводится литургия в память об умерших, а после этого нужно идти на погост. Однако существуют и дни, когда, по мнению православной церкви, на кладбища лучше не ходить.

Не стоит ходить на кладбища в те дни, когда церковь отмечает главные праздники: Рождество, Пасху, Благовещение и Троицу. Считается, что в эти праздники неуместно скорбеть по усопшим. Кроме того, эти дни стоит посвятить молитве и смирению. Также в эти праздники не проводятся литургии. Однако, если на эту дату выпадает годовщина смерти или третий, девятый или сороковой день после смерти, то на кладбище можно и нужно сходить. Однако это – исключение.

В остальные церковные праздники на кладбища ходить можно. Более того, в православии существуют специальные даты поминовения: понедельник и вторник после Пасхальной недели, Мясопустная суббота перед Великим постом, вторая и далее субботы Великого поста, Троицкая суббота и Дмитровская суббота. Все они связаны с другими церковными праздниками и датами.

Священники и психологи, тем не менее, не рекомендуют часто посещать кладбища. Представители православия уверяют, что, если родственники будут часто навещать могилу, могут помешать душе обрести покой. Именно поэтому нужно приходить на кладбища в годовщины и в определенные даты.

Психологи соглашаются со священниками и говорят, что чем чаще человек приходит на могилу, тем сложнее ему отпустить человека и смириться с его уходом, а это чревато серьезными проблемами с психическим здоровьем.

Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Психология
Что значит, если человеку становится плохо в церкви
Что значит, если человеку становится плохо в церкви
Психология
Церковные приметы: что делать, если погасла свеча
Нравится 1
Церковные приметы: что делать, если погасла свеча
Гороскопы
Погружаемся в чувственный транс — любовный гороскоп на 27 июля
Погружаемся в чувственный транс — любовный гороскоп на 27 июля
Гороскопы
Держимся подальше от всего нового — финансовый гороскоп на 27 июля
Держимся подальше от всего нового — финансовый гороскоп на 27 июля
Гороскопы
Поднимаем близким настроение — гороскоп на 27 июля
Поднимаем близким настроение — гороскоп на 27 июля
Имена
Обладатели этих мужских имён точно будут изменять
Обладатели этих мужских имён точно будут изменять
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Ванга
Названы три знака зодиака, о которых боялась говорить Ванга
Названы три знака зодиака, о которых боялась говорить Ванга
Предсказания
Отделившиеся республики вскоре вернутся: что говорили о будущем России Эдгар Кейси и Ванга
Отделившиеся республики вскоре вернутся: что говорили о будущем России Эдгар Кейси и Ванга
Гадания
Черная кошка перешла дорогу: стоит ли опасаться и чем опасно суеверие для человека
Черная кошка перешла дорогу: стоит ли опасаться и чем опасно суеверие для человека
Гороскопы
Четыре самых красивых знаков зодиака по мнению мужчин
Четыре самых красивых знаков зодиака по мнению мужчин
Зодиак
Названы пары знаков зодиака, которые мешают друг другу разбогатеть
Названы пары знаков зодиака, которые мешают друг другу разбогатеть
[object Object][object Object]