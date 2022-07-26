Можно ли ходить на кладбище в церковные праздники

В церковном календаре существуют специальные дни поминовения, когда верующим рекомендуется ходить на кладбище для посещения могил усопших.

Как правило, в эти дни в храмах проводится литургия в память об умерших, а после этого нужно идти на погост. Однако существуют и дни, когда, по мнению православной церкви, на кладбища лучше не ходить.

Не стоит ходить на кладбища в те дни, когда церковь отмечает главные праздники: Рождество, Пасху, Благовещение и Троицу. Считается, что в эти праздники неуместно скорбеть по усопшим. Кроме того, эти дни стоит посвятить молитве и смирению. Также в эти праздники не проводятся литургии. Однако, если на эту дату выпадает годовщина смерти или третий, девятый или сороковой день после смерти, то на кладбище можно и нужно сходить. Однако это – исключение.

В остальные церковные праздники на кладбища ходить можно. Более того, в православии существуют специальные даты поминовения: понедельник и вторник после Пасхальной недели, Мясопустная суббота перед Великим постом, вторая и далее субботы Великого поста, Троицкая суббота и Дмитровская суббота. Все они связаны с другими церковными праздниками и датами.

Священники и психологи, тем не менее, не рекомендуют часто посещать кладбища. Представители православия уверяют, что, если родственники будут часто навещать могилу, могут помешать душе обрести покой. Именно поэтому нужно приходить на кладбища в годовщины и в определенные даты.

Психологи соглашаются со священниками и говорят, что чем чаще человек приходит на могилу, тем сложнее ему отпустить человека и смириться с его уходом, а это чревато серьезными проблемами с психическим здоровьем.