6 выражений, которые могут навредить здоровью и настроить на неудачу

Слова – довольно мощный инструмент, с помощью которого можно повлиять как на окружающих, так и на самого себя.

Мы редко задумываемся о том, что слова, которые мы говорим, способны повлиять на нашу самооценку, на наши действия и даже на наше самочувствие. Родолог-ансестолог Ксения Губина рассказывает о выражениях, негативно влияющих на нашу жизнь.

То, что мы говорим, влияет на нас сильнее, чем мы можем подумать. И, хотя некоторые люди довольно устойчивы к самым разным выражениям, на других определенные фразы могут оказать действительно деструктивный эффект. Это происходит в тех случаях, когда фраза произносится в определенный эмоциональный период, в момент, когда психика наиболее восприимчива к такому влиянию.

Большинство фраз, о которых пойдет речь ниже, многие из нас произносят, совсем не думая о том, что эти слова могут негативно влиять на жизнь и здоровье. Однако лучше воздержаться от их употребления и найти альтернативные и более безопасные варианты.

«Я поражен!»

Вроде бы стандартная фраза для того, чтобы продемонстрировать свое удивление. Но если взглянуть на нее повнимательнее, то вы, говоря это, просто признаете свое поражение, объявляете о собственном провале, сами решаете заявить, что вы проиграли.

Лучше на проигрыш, причем добровольно, не соглашаться. В том случае, если вас и правда что-то очень удивляет, то так и говорите – я удивлен, это удивительно.

«В могилу меня сведет»

Такую фразу люди часто говорят, когда рассказывают о чем-то, что очень сильно их утомляет, от чего они сильно устают, из-за чего они сильно переживают. Эмоции могут быть в этот момент действительно сильными, но подобное заявление – желание смерти самому себе. В деструктивном посыле этой фразы сомневаться не приходится.

Более безопасный и менее негативный вариант – сказать, что вам все надоело, что вы устали от сложившейся ситуации.

«Я просто неудачник»

Нередко в ситуациях, когда что-то не получается, человек объявляет себя неудачником, сетует, что у него ничего не выходит. Таким образом он сознательно отказывается от всех бонусов, которые несет ему родовой канал удачи, «ответственный» за внезапные подарки судьбы. Люди, которые повторяют себе, что они неудачники, часто склонны к синдрому самозванца – они не уверены в себе и даже то, что они делают хорошо, подвергают серьезной критике.

«С ног валюсь»

Мы говорим так, когда очень устали, нередко добавляя, что буквально «умрем сейчас от усталости». Совершенно очевидно, что ничего положительного в этой фразе нет, в определенных условиях такие выражения могут сработать как триггер и запустить программу обездвиживания, а значит появятся реальные проблемы с ногами, ходьбой.

Вместо сильных выражений используйте менее деструктивные – я сильно устал, я очень устал, которые может и звучат менее категорично, но скорее всего не несут в себе сильного негативного заряда.

«Мне нельзя ошибаться»

Все люди ошибаются, ошибаться – это нормально. Но в тех случаях, если вы знаете о семейной истории, когда ошибка привела к серьезным последствиям, в том числе и смертельным, вы можете сознательно запрещать себе ошибаться. Но эта установка вызывает сильнейшее внутреннее напряжение, из-за которого человек может наоборот начать совершать ошибку за ошибкой.

Вместо запретов на ошибку лучше наоборот – разрешить себе сделать что-то не так, ведь право на ошибку есть у каждого.

«Не перевариваю это»

Так мы можем сказать о ситуации, месте, о человеке, которые нам неприятны. При этом дискомфорт, связанный с негативным влиянием этой фразы, мы ощутим тоже «на своей шкуре». Проявиться он может в виде проблем с пищеварением. Так проявляться могут и непроработанные психологические травмы, которые могут накапливаться в роду и давить на вас.

Поймать нежелательные фразы в своей речи может быть непросто, но, попробуйте говорить чуть медленнее или попросить друзей указывать вам на них: так вы начнете «отлавливать» опасные выражения на подлете и заменять их теми, которые не несут негатив.

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