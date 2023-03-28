Как родовые сценарии могут мешать выйти замуж

Род – это система, и, когда мы говорим о причинах, мешающих выйти замуж, речь может идти о повторении системных ошибок, которые были в нашем роду.

О том, какими могут быть эти ошибки, рассказывает родолог-ансестолог Ксения Губина.

Как и почему семейные установки могут мешать строить отношения?

Если в вашем роду не было ни одной женщины, которая была бы счастлива в замужестве, то и вы можете начать действовать по сходному сценарию.

Распространена ситуация, когда человек ничего не знает о том, какими были отношения в браке у его предков, а единственная информация, которая у него есть обо всем этом – что никто не разводился, все жили долго и счастливо. В реальности же брак мог быть несчастным из-за измен и других событий, а развод по каким-то причинам был невозможен. Люди нередко присоединяются к семейной истории, живут с установкой, что разводиться нехорошо, не решаются сломать этот родовой сценарий, повторяют судьбу своих предков.

Существуют программы в роду, которые могут мешать выйти замуж. Это, например, программа страха одиночества, а также программа «не могу выйти замуж». В роду может быть история, когда бабушка с дедушкой хоть и прожили 60 лет вместе, но у них не было все эти годы чувств, любви, близости. Этот же сценарий могут «скопировать» внучки и следовать ему всю жизнь, игнорируя других прекрасных мужчин, с которыми на самом деле можно было бы построить гармоничные отношения.

Другой вариант в роду может закрепиться, если кого-то из предков столкнулся с потерей партнера, например, гибелью супруга или его тяжелой болезнью. Это привело к тяжелой психоэмоциональной травме, которая не была пережита как следует, а вся боль и все горе передались следующим поколениям. Женщина, в роду у которой была подобная история, тоже может сталкиваться с паттерном потери мужчины, что мешает ей удерживать партнеров и строить крепкие отношения.

Как наконец понять, что вы нашли того самого партнера?

Каждый из нас имеет в голове свой образ идеального человека, но понять и заметить темные стороны в букетно-конфетном периоде мы способны не всегда. Мне кажется, что понять, что вы нашли «того самого партнера», можно лишь спустя какое-то время после знакомства и начала общения.

Конечно, надо присматриваться, чтобы понять, какие у партнера есть недостатки, с чем вы готовы мириться, а с чем нет. Если список положительного превышает список отрицательного, то скорее всего вы нашли нужного человека, с ним действительно можно связать свою жизнь.

Также я бы смотрела на семейные сценарии, которые происходят в роду у мужчины, которого вы выбрали. Можно увидеть много закономерностей, просто проанализировав их. Для этого даже не нужно быть специалистом по роду. Смотрите как общаются мама с папой, как сын общается со своими родителями, с бабушками и дедушками, а если их нет, то уточняйте, какие были отношения между родителями и их родителями, между бабушками, дедушками и внуком. Это очень важно и о многом говорит.

Всем ли надо выходить замуж или это тоже одна из установок, которую транслирует нам общество?

С одной стороны, выходить замуж необязательно. Однако с точки зрения исторической действительности брак для русских женщин действительно важен. Замужество включено в наш культурный код, в исторические и социальные нормы.

Часто бывают ситуации, когда женщина просто не может выйти замуж, пока не реализует какие-то свои родовые задачи и не разблокирует сферу отношений. В такой ситуации может помочь работа со специалистом – он поможет разобраться, какие задачи нужно решить.

У каждого человека есть возможность изменить свою судьбу и не следовать сценариям и паттернам предков. Это возможно в том случае, если отследить негативные родовые установки, понять, как они влияют на вас, и уже на уровне разума и сердца сделать все, чтобы поменять их и сломать родовой сценарий, сделав что-то, что из ваших предков никто никогда не делал. Так вы перестанете жить, слепо следуя родовым установкам, а начнете реализовывать свой собственный путь, который смогут затем перенять и ваши потомки.

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