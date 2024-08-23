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Успение Богородицы: что сделать, чтобы найти любовь

23 августа 2024ПсихологияМарианна Басс

28 августа православные христиане отмечают праздник Успение Пресвятой Богородицы.

Успение Богородицы: что сделать, чтобы найти любовь
Фото: Image by freepik

Это один из 12 главных православных праздников, и он посвящен памяти Божьей Матери. Согласно истории, во время молитвы Богородице явился ангел и сказал, что через три дня ее земная жизнь будет окончена. Она обрадовалась этой вести, так как сможет встретиться с сыном. Спустя три дня Божью Матерь похоронили у подножия Елеонской горы, а на следующий день ее тело пропало из гроба. Позднее она явилась апостолам и сказала, что всегда будет рядом.

На Руси Успение Богородицы было связано с окончанием урожайного периода. До 28 августа нужно было заканчивать все работы в полях. Верующие в эту дату молятся иконе Пресвятой Богородицы и ходят в храм на праздничные литургии.

Кроме того, Успение всегда считалось праздником любви. Раньше девушки с нетерпением ждали этого дня, так как было принято проводить помолвки и играть свадьбу осенью. Если в этом году к незамужней даме не приходили свататься, значит, еще один год она сидела «в девках». По традиции, чтобы получить предложение от возлюбленного, девушки ходили по деревне и собирали цветы. Букет ставили в доме, чтобы поскорее привлечь жениха. Считалось, что цветы символизировали женскую красоту и увядали, если никто не пришел свататься.

Считается, что 28 августа начинается ранее бабье лето. Кроме того, по погоде в этот день прогнозировали то, какой будет осень. Если Успение было солнечным, то осень будет теплая. Если был дождь, то ждали холодов.

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