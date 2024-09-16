Рождество Пресвятой Богородицы: что нужно сделать для удачи на весь год

Рождество Пресвятой Богородицы традиционно отмечается 21 сентября.

С древних времен православные христиане очень трепетно относились к этому празднику, так как считали Деву Марию своей заступницей и помнили о ее тяжелой судьбе. Важно правильно провести этот праздник, чтобы весь год сопутствовала удача.

История праздника

Согласно преданию, родители Марии – Иоаким и Анна долго не могли зачать ребенка. Когда они уже были в преклонном возрасте, священник отказался принять от них праздничное пожертвование, так как супруги «не принесли потомства государству Израиль». Иоаким скрылся от людей в горах, где ему явился ангел и сказал, что у супругов получится зачать дочь, «о которой будет говорить весь мир». Так и произошло.

Традиции

Как правило, Рождество Пресвятой Богородицы отмечается на протяжении пяти дней. В это же время крестьяне заканчивали собирать урожай. По этому случаю устраивали пиры и празднования.

Чтобы следующий год был урожайным и удачным, необходимо накрыть стол и позвать родственников. Звали всех близких друзей и тех, кто находился рядом. Было принято готовить студень, кулебяки, пироги и варить домашнее пиво.

За урожай и хороший стол верующие благодарили Марию и просили заступничества на следующий год.

Что запрещено делать

Как и в любой другой большой церковный праздник, в Рождество Пресвятой Богородицы было запрещено заниматься физическим трудом. Также не стоит ругаться с родными и близкими, злословить, сплетничать и скандалить.