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Что нельзя делать в церковные праздники, чтобы не навлечь беду

23 апреля 2025ПсихологияМарианна Басс

Церковные праздники — это особенные дни, наполненные священным смыслом.

Что нельзя делать в церковные праздники, чтобы не навлечь беду
Фото: Image by pvproductions on Freepik

В православной традиции такие даты посвящаются воспоминаниям о великих событиях или почитанию святых. Это время молитвы, тишины, внутреннего очищения и благодарности. Но, к сожалению, не все знают, что в эти дни существуют определенные запреты, нарушение которых может навлечь неудачи, болезни и даже духовные испытания. Ниже — список того, чего категорически нельзя делать в церковные праздники.

Заниматься физическим трудом

Во многие православные праздники запрещена тяжелая физическая работа: копать, строить, убирать, стирать, рубить дрова, а также заниматься сельским трудом. Особенно это касается таких дней, как Пасха, Рождество, Троица, Успение, Крещение.

Считается, что в эти дни земля «отдыхает», а труд оскорбляет святыню. Кроме того, занятие физическим трудом в праздник символизирует пренебрежение духовными ценностями.

Сквернословить, ссориться и таить злобу

Церковные праздники — это время очищения души, и любая ссора или обида может «запечататься» в энергетике человека, отразившись на судьбе.

Часто люди, устроившие ссору в великий праздник, жалуются на продолжительные неудачи, конфликты в семье, потерю душевного спокойствия. Энергия таких дней усиливает все — как светлое, так и темное.

Отказываться от помощи нуждающимся

Если в праздник к вам обращаются за помощью, особенно пожилые или больные, нельзя отказывать без уважительной причины. Славяне верили, что в такие дни под видом просящего может прийти сам ангел или святой.

Тот, кто отказал в помощи в церковный день, может потерять свою удачу или заболеть. А добрый поступок, наоборот, в разы умножается в благословение.

Заниматься магией, гаданием и эзотерическими практиками

Церковные праздники не предназначены для вмешательства в судьбу. Любые обряды, ритуалы, заговоры или гадания в эти дни считаются серьезным грехом.

Такие действия могут нарушить энергетический баланс, привлечь темные силы и нарушить защиту.

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