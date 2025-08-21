ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

5 признаков того, что ваше энергетическое поле нуждается в защите

21 августа 2025ПсихологияМарианна Басс

Человек — это не только тело и разум, но и энергетическая оболочка, которая окружает нас и отражает внешние воздействия. В древних учениях ее называли аурой.

5 признаков того, что ваше энергетическое поле нуждается в защите
Фото: freepik

Если она сильна и чиста, мы ощущаем прилив сил, уверенность и гармонию. Но когда энергетическое поле ослабевает, в жизнь начинают проникать чужие эмоции, негатив и хаос. Важно вовремя распознать такие сигналы и защитить себя.

1. Постоянное чувство усталости без причины

Вы можете спать достаточно, но все равно просыпаться уставшим. Такое состояние нередко указывает не на физическое, а на энергетическое истощение. Чаще всего это результат того, что ваше поле поглощает чужие эмоции и переживания. В этом случае полезно ограничить контакты с токсичными людьми и научиться «закрывать» свое пространство, представляя вокруг себя световой купол.

2. Частые перепады настроения

Если ваше настроение резко меняется, хотя объективных причин для этого нет, это явный сигнал: чужая энергия влияет на вас слишком сильно. Аура перестает быть фильтром, и вы словно губка впитываете все вокруг. Здесь помогут практики заземления: прогулки босиком по земле, контакт с природой, работа с камнями-оберегами, например, с обсидианом или турмалином.

3. Неспособность сосредоточиться

Рассеянность, забывчивость, ощущение «тумана в голове», еще один признак пробоев в энергетическом поле. Мысли словно рассеиваются, как будто кто-то забирает часть вашей внутренней силы. В такие моменты полезно возвращать энергию через дыхательные практики: глубокие вдохи с визуализацией золотого света, который наполняет вас изнутри.

4. Частые конфликты и ссоры

Если вы все чаще попадаете в спорные ситуации или находитесь в атмосфере раздражения, это тоже сигнал. Ослабленная аура не удерживает внешние агрессивные посылы, и они буквально втягивают вас в конфликт. Здесь важно учиться не реагировать на провокации и создавать вокруг себя защитный «щит»: мысленно представляйте зеркало, которое отражает негатив обратно к источнику.

5. Проблемы со сном и тревожные сны

Сон — время для восстановления энергии. Но если вас мучают бессонница или тяжелые сновидения, значит, ваше поле нуждается в дополнительной защите. В таких случаях стоит проводить очищающие ритуалы: проветривание комнаты, использование свечей или травяного дыма (шалфей, зверобой, можжевельник), чтобы освободить пространство от энергетического мусора.

Рамблер: последние новости5 признаков того, что ваше энергетическое поле нуждается в защитеГороскоп на 22 августа 2025 годаФинансовый гороскоп на 22 августа 2025 года
Психология
В РПЦ рассказали, как навсегда защититься от проклятий
В РПЦ рассказали, как навсегда защититься от проклятий
Психология
Отец Ковалев раскрыл истинный смысл 200-летних пророчеств Серафима Саровского
Отец Ковалев раскрыл истинный смысл 200-летних пророчеств Серафима Саровского
Политика конфиденциальностиУсловия использования