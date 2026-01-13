ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Крещенская ночь и астрология воды: как правильно загадывать желания и очищать энергетику

13 января 2026ПсихологияМарианна Басс

Крещенская ночь с 18 на 19 января в православной традиции считается одним из самых сильных энергетических периодов года.

Крещенская ночь и астрология воды: как правильно загадывать желания и очищать энергетику
Фото:  freepik

В астрологии и эзотерике это время связано со стихией Воды, которая отвечает за очищение, память, эмоции и глубинные слои судьбы. Вода в эту ночь воспринимается не как бытовой элемент, а как проводник между человеком и высшими законами мироздания.

С точки зрения астрологии, крещенская ночь проходит под влиянием водных архетипов: усиливается интуиция, обостряется чувствительность к знакам, а любые намерения, связанные с будущим, «записываются» в тонкие планы особенно чётко. Именно поэтому желания, загаданные в этот период, считаются более точными, а обряды очищения — более эффективными.

«Водная формула желания»

Этот обряд направлен на формирование чёткого намерения и его передачу через воду.

Как проводить:

  1. Вечером 18 января налейте чистую воду в стеклянный сосуд. Лучше использовать родниковую или фильтрованную воду.
  2. Останьтесь в тишине. Свечи допустимы, но не обязательны.
  3. Возьмите сосуд обеими руками и три раза мысленно сформулируйте одно желание. Формулировка должна быть конкретной, без отрицаний и страха.
  4. После этого вслух произнесите: «Как вода чиста и сильна, так и моё намерение ясно и принято».
  5. Сделайте три глотка воды, остальное используйте утром для умывания.

Важно: в эту ночь загадывают не больше одного желания. Вода «не любит суеты» и распыления энергии.

«Крещенское очищение судьбы»

Этот ритуал предназначен не столько для желаний, сколько для снятия накопленной тяжести: усталости, тревог, повторяющихся негативных сценариев.

Как проводить:

  1. Перед сном примите тёплый душ или ванну.
  2. В процессе мысленно перечислите всё, от чего хотите освободиться: страхи, обиды, сомнения, ощущение застоя.
  3. В конце полейте себя прохладной водой, начиная с головы, и скажите: «Вода смывает, вода уносит, мне — свет, мне — чистый путь».
  4. После ритуала не обсуждайте свои ощущения и сразу ложитесь спать.

«Запись судьбы»

Этот обряд соединяет стихию Воды и Слова — один из самых сильных эзотерических союзов.

Как проводить:

  1. Напишите от руки короткий текст, начинающийся со слов: «Я благодарю за то, что в мою жизнь приходит » — и далее опишите желаемое так, будто оно уже реализовалось.
  2. Поставьте рядом ёмкость с водой.
  3. Прочитайте текст вслух один раз, затем опустите кончики пальцев в воду.
  4. Бумагу аккуратно сожгите (если есть возможность) или разорвите на мелкие части.
  5. Воду оставьте на ночь, утром используйте для умывания.

Важно: этот обряд нельзя проводить в плохом эмоциональном состоянии. Вода усиливает истинное внутреннее содержание.

Что нельзя делать в крещенскую ночь

С точки зрения астрологии воды и духовных традиций, в эту ночь не рекомендуется:

  • загадывать желания из чувства страха или мести;
  • просить вреда другим людям;
  • употреблять алкоголь перед обрядами;
  • смеяться над ритуалами или проводить их «из любопытства».

