Мощные молитвы для тех, кому страшно и сложно

27 апреля 2026ПсихологияМарианна Басс

Страх и внутренняя тревога могут парализовать человека сильнее любых внешних обстоятельств.

Мощные молитвы для тех, кому страшно и сложно
Фото: freepik.com

В такие периоды теряется опора, усиливается ощущение одиночества и неуверенности в будущем. В православной традиции именно в состоянии страха молитва становится способом вернуться к внутреннему равновесию и почувствовать защиту.

Важно понимать, что молитва не убирает страх мгновенно, но она меняет состояние человека, возвращает ясность и дает ощущение, что он не один.

Молитва Господу о избавлении от страха

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не оставь меня в страхе и смятении. Ты видишь сердце мое и знаешь тревогу мою. Укрепи меня, даруй мир душе моей и избавь от всякого страха. Научи меня доверять Тебе и не бояться того, что впереди. Аминь.

Эта молитва помогает сосредоточиться на доверии и постепенно уменьшает внутреннее напряжение.

Псалом 90 как защита от тревоги

Псалом 90 считается одной из самых сильных молитв защиты:

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него…

Его читают в моменты страха, когда необходимо почувствовать защиту и поддержку.

Молитва Пресвятой Богородице

Пресвятая Богородица в православии почитается как заступница и утешительница:

Пресвятая Владычице Богородице, услышь меня в страхе моем. Покрой меня честным Твоим покровом, избавь от тревоги и смятения, даруй душе моей тишину и упование. Не оставь меня в трудное время, но укрепи и утешь. Аминь.

Эта молитва особенно помогает, когда страх сопровождается чувством одиночества.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых, к которому обращаются в трудных ситуациях:

Святителю отче Николае, угодниче Божий, услышь молитву мою и помоги мне в страхе моем. Защити меня от всякого зла, наставь на путь спокойствия и веры, укрепи сердце мое и избавь от тревоги. Аминь.

Эта молитва часто приносит ощущение уверенности и внутренней поддержки.

Молитва святому великомученику Георгию Победоносцу

Георгий Победоносец символизирует победу над страхом и злом:

Святый великомучениче Георгие, помоги мне в страхе моем. Укрепи дух мой, даруй мужество и силу преодолеть все трудности. Защити меня от видимых и невидимых врагов и наставь на путь твердости и веры. Аминь.

Эта молитва особенно важна, когда страх связан с внешними обстоятельствами.

