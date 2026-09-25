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Что нельзя делать с найденными деньгами

25 сентября 2026ПсихологияМарианна Басс

Найти на улице купюру или монету кажется безусловной удачей. Однако в народных поверьях к таким находкам относились осторожно.

Что нельзя делать с найденными деньгами
Фото: Pinterest

Найти на улице купюру или монету кажется безусловной удачей. Однако в народных поверьях к таким находкам относились осторожно. Деньги постоянно переходят из рук в руки, поэтому им приписывали способность сохранять след прежнего владельца: его удачу, проблемы и даже финансовые неудачи.

Особенно настороженно относились к деньгам, лежащим на перекрестках, возле порога или в необычном месте. Такие находки могли связывать с различными обрядами.

Нельзя сразу класть деньги в свой кошелек

Одна из главных примет запрещает смешивать найденные деньги со своими.

Кошелек считался личным денежным пространством человека. В нем находится его собственный достаток, поэтому попадание туда неизвестной купюры могло принести чужую энергетику. Особенно не советовали класть находку рядом с деньгами, полученными в качестве зарплаты или прибыли.

Если купюру все же решили поднять, ее лучше некоторое время держать отдельно. В старых поверьях найденное старались не смешивать с личными деньгами до тех пор, пока находка не будет потрачена или отдана.

Нельзя долго хранить находку дома

Найденные деньги старались не превращать в сбережения. Их не клали в копилку, не прятали среди семейных накоплений и не оставляли в доме на долгие месяцы. Объясняли это просто: неизвестно, каким образом предыдущий владелец получил эти деньги и при каких обстоятельствах их потерял.

Найденная купюра представляет собой деньги без известной истории. Поэтому безопаснее позволить им продолжить движение, а не делать частью собственного финансового запаса. Особенно нежелательно было использовать случайно найденные деньги в качестве денежного талисмана. Для этого выбирали собственную счастливую монету или купюру, полученную при благоприятных обстоятельствах.

Нельзя тратить все найденное исключительно на себя

Существует интересная примета: легко пришедшие деньги не должны полностью уходить на личную выгоду. Если владелец найден и вернуть деньги невозможно, часть суммы советовали использовать на доброе дело: купить кому-нибудь подарок, помочь нуждающемуся, оставить пожертвование или приобрести угощение для близких.

Смысл такого обычая заключался в обмене. Человек не просто присваивает неожиданную находку, а часть полученного добровольно передает дальше. Считалось, что благодаря этому чужая денежная энергия не задерживается рядом с ним. Небольшую найденную сумму иногда советовали потратить целиком на что-нибудь приятное для других.

Нельзя жалеть о потраченной находке

Если найденные деньги уже решили оставить себе, после их использования не советовали сожалеть о том, что сумма закончилась. Такие деньги считались случайным подарком судьбы: они неожиданно появились и должны так же свободно продолжить движение.

Поэтому найденную купюру не следовало мысленно превращать в основу будущего богатства. Особенно плохой приметой считалась чрезмерная жадность после находки. Например, человек обнаружил небольшую сумму, но начинает воспринимать ее как знак скорого огромного состояния и боится потратить хотя бы монету. В денежной магии застой часто противопоставляется движению. Чем свободнее деньги пришли, тем свободнее им позволяли уйти.

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