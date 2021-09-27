Ретроградный Меркурий: что можно и нельзя делать в 2021 году

С 27 сентября по 18 октября наступает третий период ретроградного Меркурия.

С 27 сентября по 18 октября наступает третий период ретроградного Меркурия. Планета находится в знаке Весы, это неблагоприятный период для общения, важных переговоров, заключения сделок, любых новых дел. При этом — хорошее время для возобновления отложенных проектов, можно выходить из декретного отпуска, продолжать срок аренды квартиры.

Но одновременно это период «слома», когда откладываются поездки, ломается бытовая техника, теряются вещи. Такое происходит три раза в год, а значит, важно вовремя подготовиться.

Разберемся, что же безопасно делать в ретроградный Меркурий, а от чего стоит воздержаться. Также как пережить этот период без неприятных сюрпризов и более того — превратить это время в максимальную пользу для себя.

Что стоит делать в период ретроградного Меркурия

Данный период — это время отложенных дел и наведения порядка, избавления от накопившегося хлама. Можно и безопасно:

пересматривать, корректировать планы;

наводить порядок в гардеробе, избавляться от надоевших вещей;

что-либо ремонтировать (технику, мебель, автомобиль);

отдавать вещи на реставрацию;

отказываться от непродуктивных связей, завершать неблагоприятные отношения;

для школьников и студентов — повторять пройденный материал, пересдавать экзамены;

проходить тесты на подтверждение квалификации, переоформление лицензии;

разбирать документы, бумаги, наводить порядок в архиве;

строить планы, записывать внезапно возникшие идеи, заниматься саморазвитием;

делать генеральную уборку;

возобновлять отношения с важными людьми (проводить встречи с одноклассниками, давними знакомыми и друзьями);

завершать ранее начатые дела;

менять имидж, совершенствовать свой стиль;

возобновлять отношения с любимым человеком.

Если есть возможность, стоит «поставить на паузу» все важные проекты, отложить подписание договоров. Но это вовсе не значит, что жизнь замерла — просто рекомендуется соблюдать осторожность и сохранять позитивный настрой.

Поскольку ретроградный Меркурий влияет на все сферы жизни, речь идет и о здоровье. Опасаться проблем с органами и системами, травм и обострений хронических заболеваний именно в эти периоды не стоит. Важно беречь свое здоровье, но не впадать в крайности.

Если речь идет о медицинских операциях, в первую очередь, стоит учитывать рекомендации врачей. Например, если нужно оперироваться срочно, то откладывать ни в коем случае нельзя.

Это благоприятное время для:

планового обследования в больнице;

лечения зубов;

неинвазивных косметических процедур.

Чтобы избежать проблем, строго придерживаться своего распорядка дня, направлять избыток энергии на физические упражнения или творческие занятия и не принимать никаких важных решений, когда есть чувство подавленности или встревоженности.

Что нельзя делать в это время

Ретроградный Меркурий — не лучшее время для обновления. В это время нежелательно:

планировать поездку в новые места (но можно ездить туда, где уже были);

подписывать важные документы, заключать договоры (если очень нужно, рекомендуется делать это в благоприятные дни, тщательно проверять все);

приобретать компьютер, смартфон, ноутбук, любой другой гаджет;

создавать новые, масштабные проекты;

провоцировать конфликты (в это время люди плохо слышат друг друга, есть риск ухудшить отношения с близкими людьми);

допускать спешку (большинство процессов замедляется, стоит заранее подготовиться к возможности поломок техники, ошибок при доставке почты, опозданию транспорта).

Не стоит нервничать, поскольку это ухудшит ситуацию. Чтобы сохранить спокойствие и оптимистический настрой, желательно использовать медитацию. Не рекомендуется без крайней необходимости:

ставить зубные импланты;

проводить инвазивные косметические процедуры (с уколами, проведением подтяжки и подобные), плановые и пластические операции.

Часто появляется потребность в снижении социальной активности, повышается рассеянность, многие начатые дела могут «затормозиться». Это нормально, после окончания периода ретроградного Меркурия ситуация наладится.