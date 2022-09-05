Что ретроградный Меркурий приготовил каждому знаку зодиака

Ретроградный Меркурий на подходе – планета начнет пятиться уже 10 сентября. Но не каждому она подложит свинью – некоторые смогут отделаться легким испугом и мизерными проблемами. Давайте же посмотрим, что приготовила знакам зодиака злющая планета.

Ретро-Меркурий в знаке Весов, противоположном Овну знаке, принесет Овнам много нового в период с 10 сентября по 2 октября. Намечаются две тенденции: во-первых, замедление привычного Овнам стремительного темпа жизни (Весы не любят спешить – это раз, Меркурий пятится назад – это два), а во-вторых – усиление темы отношений. И как раз для Овном тема отношений всегда стоит особняком, ведь им нужен кто-то, кто принял бы на себя роль ведущего в вопросах любви и партнерства. Вероятны возвращения старых друзей, возлюбленных и деловых связей – не отталкивайте людей, дайте шанс себе и тем, кому вы дороги.

Для Тельцов ретро-Меркурий в Весах обернется новыми возможностями в вопросах здоровья и повседневной рутины. Есть большая вероятность того, что вы вернетесь к прежнему режиму жизни или на прежнюю работу – все к лучшему. Период крайне благоприятен для того, чтобы закрыть нерешенные вопросы в области ухода за собой: например, сбросить накопленный за лето вес или завершить лечение у стоматолога. Может всплыть необходимость сделать перерасчет за коммунальные услуги, например – отнеситесь к этому легко и просто, возможно, вам вернут переплаченные средства.

Для Близнецов этот ретро-Меркурий принесет изменения в сфере любви и творчества: вероятны возвращения (пусть и мысленные) к старым романтическим партнерам, а также жгучее желание заниматься искусством. Вообще период с 10 сентября по 2 октября для Близнецов будет очень ярким и наполненным эмоциями, и потребуется немало сил, чтобы их переварить и усвоить. Скорее всего вас захлестнут воспоминания о чем-то очень важном для вас, вернется старая любовь, но только вам решать, впускать ее снова в свою жизнь или нет.

Период с 10 сентября по 2 октября для Раков будет связан с темой дома и семьи. Возможно, вам захочется вернуться на свою малую родину и повидаться с родственниками, или встанут вопросы покупки недвижимости, а может, возобновится общение с кем-то очень важным и любимым, но забытым. Поскольку Меркурий расположен в знаке Весов, то период пронизан темой отношений, и Раки прочувствуют это сильнее всех знаков. Вполне возможно, вы начнете посещать психотерапию именно в этот период, потому что стимул разобраться в себе и своих чувствах будет очень сильным.

Ретро-Меркурий принесет Львам возможность расширить свои контакты и вспомнить старых друзей и знакомых, которые могут чем-то помочь именно сейчас. Знак Весов укажет на значимость дипломатии и хороших манер при общении как со старыми, так и с новыми знакомыми – держите себя в руках и не рубите с плеча. Удача будет особенно благосклонна ко Львам, занятым журналистикой, блоггингом и маркетингом: хватайтесь за каждую возможность продвинуться дальше по карьерной лестнице и завязать новые знакомства.

Для Дев время с 10 сентября по 2 октября будет посвящено укреплению своего материального положения. Если раньше вы совершили какие-то ошибки по части распределения ресурсов, сейчас самое время все исправить. Возвращение долгов, финансовые перерасчеты в вашу пользу – всего этого стоит ожидать. Кроме того, тема финансов и материального благополучия будет пронизана еще и темой отношений, так что помните: чем качественней и приятнее взаимодействие, тем больше денег на вашем счету.

Рожденные под знаком Весов будут править бал в период с 10 сентября по 2 октября. Это время для того, чтобы проявить себя, так как свет софитов будет направлен именно на представителей знака Весы. Выгодный период для того, чтобы пересмотреть свое позиционирование, свой имидж – как деловой, так и личный. Главный вопрос, который будет звучать в это время: что я еще могу сделать лично для себя, чтобы повысить свою ценность? Возможны мысли о возвращении в старую форму тела, о смене прически на ту, которая была раньше и ужасно вам нравилась. В общем, курс на обновление с ностальгическим привкусов прошлых времен, когда вы были на высоте.

Период ретро-Меркурия с 10 сентября по 2 октября для Скорпионов станет временем самокопания и рефлексии. Будем надеяться, она приведет к чему-то хорошему и конструктивному, в противном же случае вы рискуете увязнуть в воспоминаниях и попытках изменить прошлое (а это, как мы знаем, невозможно). Очень вероятны возвращения старых друзей и знакомых, а также романтических партнеров. Вам решать – принимать их или нет. Многие Скорпионы захотят в период Ретромеркурия совершить ретрит: уехать подальше от людей и реальности. Что ж, очень даже подходящее время.

Для Стрельцов период ретро-Меркурия в Весах с 10 сентября по 2 октября ознаменуется всплеском творческой энергии, и она будет иметь эстетическую направленность. Захочется рисовать или сочинять музыку, а также встречаться с теми, кто этим занимается. Большой переворот произойдет в сознании: всплывут старые мечты, захочется вернуться к каким-то целям, которые были когда-то важными. Для Стрельцов это период большой удачи и очень ценного шанса, который будто бы вопреки всему дается второй раз – не упустите его!

Козероги будут вдвойне сконцентрированы на своих целях в период с 10 сентября по 2 октября. Возникнут новые возможности для социального продвижения и расширения, точнее, они словно вернутся из прошлого. Все, что вы не использовали ранее: контакты, ресурсы, идеи – появится снова. Теперь главное – не прошляпить это еще раз, а внимательно рассмотреть и принять верное решение. Кстати, знак ретро-Меркурия – Весы – говорит о том, что любое действие должно пройти проверку на уместность и дипломатичность. Постарайтесь внимательно отнестись к людям, которые прямо или косвенно помогают вам достичь ваших стремлений.

Для Водолеев откроются новые горизонты в период ретро-Меркурия в Весах с 10 сентября по 2 октября. Вас потянет туда, где вы раньше были или хотели оказаться, обострится желание прикоснуться к необычному и экстравагантному, может появиться возможность обучения где-то вдали от дома. Ресурсы будут приходить от людей, которые некогда сыграли роль в вашей жизни – теперь они снова появятся, чтобы привнести разнообразие и масштаб в вашу жизнь. Будьте вежливы и терпеливы, остальное будет сделано за вас.

Рыбы погрузятся в драматические переживания в период ретро-Меркурия в Весах. Это будет не самый простой, но очень полезный и важный период, который позволит перепрожить травматичные события прошлого, связанные с отношениями. Многие представители знака Рыб встретятся с ситуациями, один в один напоминающими прошлые, кто-то решится начать психотерапию, в любом случае, Рыбы будут вынуждены столкнуться лицом к лицу со своим болезненным опытом. Те Рыбы, которые не побоятся раз и навсегда покончить с прошлой жизнью, пройдут невероятную трансформацию, которая позволит начать жизнь с чистого листа, обрести новые отношения, совершенно не похожие на прежние болезненные опыты.

А пока Меркурий выжимает тормоз и включает заднюю передачу, стоит обратить внимание на пять ретроградных планет – сейчас наши жизни меняют Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон и Уран. Узнать о них больше и подготовиться ко всем сюрпризам ретроградного периода можно тут.