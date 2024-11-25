Великий и ужасный: чего знакам зодиака ждать от ретро-Меркурия в этом году

Великий и ужасный ретроградный Меркурий возвращается.

Великий и ужасный ретроградный Меркурий возвращается. Ретроградить Меркурий будет с 26 ноября 2024 по 15 декабря 2024.

Рассказываем, как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на разные знаки зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны , Ретроградный Меркурий заставит вас замедлиться и пересмотреть свои планы. Возможны трудности в поездках, путаница в документах и недоразумения на работе. Не стоит подписывать важные документы и совершать крупные покупки. Однако этот период поможет пересмотреть цели и развить новые идеи. Овнам стоит быть терпеливыми, тщательно проверять информацию и избегать импульсивных решений — это поможет избежать лишнего стресса.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцы , в этот период в вашей жизни может появиться хаос, особенно в финансовых вопросах. Возможны задержки с платежами, ошибки в расчетах или пересмотр бюджета. Будьте осторожны с покупками, особенно крупными — они могут оказаться неудачными. В отношениях возможны возвращения к старым контактам. Время идеально подходит для завершения дел и анализа прошлого. Стоит избегать спешки, лучше уделить внимание деталям.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

У Близнецов возможны ошибки и переносы в делах. Также о себе могут напомнить старые знакомые. Это не лучшее время для начинаний, но идеальный период для пересмотра стратегий и исправления прошлых ошибок. Близнецам важно проявлять терпение, перепроверять информацию и не полагаться на импульсивные решения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки , вам придется обратить внимание на дом, семью и нерешенные вопросы прошлого. Период требует осторожности в общении: не торопитесь с выводами и избегайте споров. Это время подходит для завершения дел и восстановления утраченных связей. Ракам стоит больше отдыхать, быть терпимее к другим и уделять внимание эмоциональному равновесию.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы , вам стоит ожидать неожиданной смены планов. Ретроградный Меркурий подходит для анализа прошлых решений, но не для новых начинаний. Львам важно тщательно проверять информацию, избегать поспешных слов и действий, сохраняя уверенность и спокойствие.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Девы , Меркурий заставит вас задуматься о прошлых решениях и пересмотреть планы. Возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми или напоминания о незавершенных делах. Важные документы и переговоры требуют особого внимания – избегайте спешки. Успех придет, если Девам удастся сохранять гибкость и терпение!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы , вам придется пересмотреть свое отношение к финансовым и личным вопросам. Возможны финансовые задержки или смена планов. Используйте это время для переоценки ценностей. Весам стоит обратить внимание на свои слова: недоразумения в общении могут испортить отношения. Завершите старые дела и восстановите внутреннюю гармонию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы , у вас будет шанс пересмотреть планы и углубиться в самоанализ. Этот период может вскрыть старые тайны или заставить вернуться к незавершенным делам. Возможны недоразумения в общении, особенно с близкими, поэтому стоит избегать резких слов. Важно сохранять спокойствие и внимательность, особенно при работе с документами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы , вам стоит обратить внимание на прошлое: возможно, старые знакомые дадут о себе знать. Ретроградный Меркурий может замедлить привычный темп. Будьте готовы к недоразумениям в общении и проверьте важные детали дважды. Зато это время станет отличным шансом для рефлексии, исправления ошибок и восстановления утраченных связей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги, вас этот период заставит переосмыслить профессиональные вопросы. Возможны сбои в работе, недоразумения с коллегами или проблемы с техническими устройствами. Важно быть внимательным при обработке информации и переговорах. Однако ретроградный Меркурий — отличный шанс для завершения старых проектов и исправления допущенных ошибок.

Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеи , Ретроградный Меркурий принесет вам повод для пересмотра личных и социальных связей. Не самый удачный момент для новых начинаний или крупных покупок. Лучше сосредоточиться на завершении дел, исправлении ошибок и восстановлении утраченных контактов. Важно быть терпеливыми и внимательными к деталям, чтобы избежать недоразумений.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)