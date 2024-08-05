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Ретроградный Меркурий: что делать, чтобы остаться на плаву

5 августа 2024Ретроградный МеркурийМарианна Басс

С 5 по 28 августа 2024 года нас ждет Ретроградный Меркурий во Льве.

Ретроградный Меркурий: что делать, чтобы остаться на плаву
Фото: Image by freepik

По традиции напоминаем: в это время нельзя брать новые проекты, менять работу, начинать отношения, совершать крупные покупки и отправляться в путешествия.

Этот период примечателен тем, что вместе с Меркурием, этим летом были ретроградны и другие планеты: Плутон, Сатурн, Нептун и Хирон. Поэтому люди могут почувствовать влияние других ретроградов.

Большая часть ретрограда придется на знак Льва и только последние пять дней принадлежат Деве. Рассказываем, что нужно делать, чтобы провести этот период без серьезных потерь.

В первую очередь, не забывайте о том, что знак Льва очень любит деньги и роскошь, поэтому повышается риск трат на собственное благополучие и напускную роскошь. Будьте внимательны к своим финансам. Ретроградный Меркурий может привести к ошибкам в расчетах и потерям денег. Поэтому будьте особенно осторожны при заключении сделок и проведении финансовых операций.

Знак Льва – огненный знак и ассоциируется с серьезными конфликтами. Избегайте возможного недопонимания и не провоцируйте ссоры, иначе есть риск расстаться с человеком на всегда. Лев ассоциируется с гордостью и эгоизмом. Поэтому старайтесь подавлять проявления этих черт, особенно это касается отношений в рамках работы.

Уделите больше времени саморазвитию. В этот период хорошо наладить отношения с творчеством и самовыражением. Используйте этот период для того, чтобы заняться своими хобби или начать новый проект. Также стоит следить за питанием и физической активностью, так как ретроградная планета может завлекать на вредную еду и лежание на диване. И будьте терпеливы – в ретроградный Меркурий все часто идет не так, как планировалось. Рекомендуем отпустить ситуацию и искать новые возможности.

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