Ретроградный Меркурий: что делать, чтобы остаться на плаву

По традиции напоминаем: в это время нельзя брать новые проекты, менять работу, начинать отношения, совершать крупные покупки и отправляться в путешествия.
Этот период примечателен тем, что вместе с Меркурием, этим летом были ретроградны и другие планеты: Плутон, Сатурн, Нептун и Хирон. Поэтому люди могут почувствовать влияние других ретроградов.
Большая часть ретрограда придется на знак Льва и только последние пять дней принадлежат Деве. Рассказываем, что нужно делать, чтобы провести этот период без серьезных потерь.
В первую очередь, не забывайте о том, что знак Льва очень любит деньги и роскошь, поэтому повышается риск трат на собственное благополучие и напускную роскошь. Будьте внимательны к своим финансам. Ретроградный Меркурий может привести к ошибкам в расчетах и потерям денег. Поэтому будьте особенно осторожны при заключении сделок и проведении финансовых операций.
Знак Льва – огненный знак и ассоциируется с серьезными конфликтами. Избегайте возможного недопонимания и не провоцируйте ссоры, иначе есть риск расстаться с человеком на всегда. Лев ассоциируется с гордостью и эгоизмом. Поэтому старайтесь подавлять проявления этих черт, особенно это касается отношений в рамках работы.
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