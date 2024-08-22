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Москвичи рассказали, как на них влияет ретроградный Меркурий

22 августа 2024Ретроградный МеркурийМарианна Басс

Жители Москвы рассказали, связывают ли они свои неудачи с ретроградным Меркурием.

Москвичи рассказали, как на них влияет ретроградный Меркурий
Фото: Image by freepik

Более половины людей ответили, что ретроградная планета влияет на их состояние. Данные опроса опубликовала сеть городских сообществ «Москва 125».

Аналитики провели исследование по районам Москвы и узнали, жители каких округов попадают под влияние ретроградного Меркурия. Выяснилось, что большинство людей, верящих в негатив в этот период, живут в центре столицы. Чаще всего о влиянии ретроградного Меркурия заявляли в Таганском, Хамовниках и Арбате. Среди других округов в лидерах оказались также Богородское, Царицыно и Чертаново.

Меньше всего в ретроградный Меркурий верят на севере Москвы, а также в Строгино, Троицком и Якиманке. Жители Ясенево, Марьино и Сокольников тоже не верят в негативную силу ретроградной планеты.

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