Страшно злой: к чему готовиться разным знакам зодиака в период ретроградного Меркурия в ноябре

26 ноября начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 декабря.

26 ноября начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 декабря.

В этот период планета будет двигаться в обратном направлении – это может спровоцировать некоторые сложности и нюансы в повседневных делах.

Рассказываем, как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на разные знаки зодиака.

Овен

Ретроградный Меркурий заставит Овнов замедлиться и пересмотреть свои планы. Возможны трудности в поездках, путаница в документах и недоразумения на работе. Не стоит подписывать важные документы и совершать крупные покупки. Однако этот период поможет пересмотреть цели и развить новые идеи. Овнам стоит быть терпеливыми, тщательно проверять информацию и избегать импульсивных решений — это поможет избежать лишнего стресса.

Телец

В этот период в жизни Тельцов может появиться хаос, особенно в финансовых вопросах. Возможны задержки с платежами, ошибки в расчетах или пересмотр бюджета. Будьте осторожны с покупками, особенно крупными — они могут оказаться неудачными. В отношениях возможны возвращения к старым контактам. Время идеально подходит для завершения дел и анализа прошлого. Стоит избегать спешки, лучше уделить внимание деталям.

Близнецы

У Близнецов возможны ошибки и переносы в делах. Также о себе могут напомнить старые знакомые. Это не лучшее время для начинаний, но идеальный период для пересмотра стратегий и исправления прошлых ошибок. Близнецам важно проявлять терпение, перепроверять информацию и не полагаться на импульсивные решения.

Рак

Ракам придется обратить внимание на дом, семью и нерешенные вопросы прошлого. Период требует осторожности в общении: не торопитесь с выводами и избегайте споров. Это время подходит для завершения дел и восстановления утраченных связей. Ракам стоит больше отдыхать, быть терпимее к другим и уделять внимание эмоциональному равновесию.

Лев

Львам стоит ожидать неожиданной смены планов. Ретроградный Меркурий подходит для анализа прошлых решений, но не для новых начинаний. Львам важно тщательно проверять информацию, избегать поспешных слов и действий, сохраняя уверенность и спокойствие.

Дева

Меркурий заставит Дев задуматься о прошлых решениях и пересмотреть планы. Возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми или напоминания о незавершенных делах. Важные документы и переговоры требуют особого внимания – избегайте спешки. Успех придет, если Девам удастся сохранять гибкость и терпение!

Весы

Весам придется пересмотреть свое отношение к финансовым и личным вопросам. Возможны финансовые задержки или смена планов. Используйте это время для переоценки ценностей. Весам стоит обратить внимание на свои слова: недоразумения в общении могут испортить отношения. Завершите старые дела и восстановите внутреннюю гармонию.

Скорпион

У Скорпионов будет шанс пересмотреть планы и углубиться в самоанализ. Этот период может вскрыть старые тайны или заставить вернуться к незавершенным делам. Возможны недоразумения в общении, особенно с близкими, поэтому стоит избегать резких слов. Важно сохранять спокойствие и внимательность, особенно при работе с документами.

Стрелец

Стрельцам стоит обратить внимание на прошлое: возможно, старые знакомые дадут о себе знать. Ретроградный Меркурий может замедлить привычный темп. Будьте готовы к недоразумениям в общении и проверьте важные детали дважды. Зато это время станет отличным шансом для рефлексии, исправления ошибок и восстановления утраченных связей.

Козерог

Козерогов этот период заставит переосмыслить профессиональные вопросы. Возможны сбои в работе, недоразумения с коллегами или проблемы с техническими устройствами. Важно быть внимательным при обработке информации и переговорах. Однако ретроградный Меркурий — отличный шанс для завершения старых проектов и исправления допущенных ошибок.

Водолей

Ретроградный Меркурий принесет Водолеям повод для пересмотра личных и социальных связей. Не самый удачный момент для новых начинаний или крупных покупок. Лучше сосредоточиться на завершении дел, исправлении ошибок и восстановлении утраченных контактов. Важно быть терпеливыми и внимательными к деталям, чтобы избежать недоразумений.

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