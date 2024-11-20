Страшно злой: к чему готовиться разным знакам зодиака в период ретроградного Меркурия в ноябре

26 ноября начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 декабря.
В этот период планета будет двигаться в обратном направлении – это может спровоцировать некоторые сложности и нюансы в повседневных делах.
Рассказываем, как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на разные знаки зодиака.
Овен
Ретроградный Меркурий заставит Овнов замедлиться и пересмотреть свои планы. Возможны трудности в поездках, путаница в документах и недоразумения на работе. Не стоит подписывать важные документы и совершать крупные покупки. Однако этот период поможет пересмотреть цели и развить новые идеи. Овнам стоит быть терпеливыми, тщательно проверять информацию и избегать импульсивных решений — это поможет избежать лишнего стресса.
Телец
В этот период в жизни Тельцов может появиться хаос, особенно в финансовых вопросах. Возможны задержки с платежами, ошибки в расчетах или пересмотр бюджета. Будьте осторожны с покупками, особенно крупными — они могут оказаться неудачными. В отношениях возможны возвращения к старым контактам. Время идеально подходит для завершения дел и анализа прошлого. Стоит избегать спешки, лучше уделить внимание деталям.
Близнецы
У Близнецов возможны ошибки и переносы в делах. Также о себе могут напомнить старые знакомые. Это не лучшее время для начинаний, но идеальный период для пересмотра стратегий и исправления прошлых ошибок. Близнецам важно проявлять терпение, перепроверять информацию и не полагаться на импульсивные решения.
Рак
Лев
Дева
Меркурий заставит Дев задуматься о прошлых решениях и пересмотреть планы. Возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми или напоминания о незавершенных делах. Важные документы и переговоры требуют особого внимания – избегайте спешки. Успех придет, если Девам удастся сохранять гибкость и терпение!
Весы
Скорпион
У Скорпионов будет шанс пересмотреть планы и углубиться в самоанализ. Этот период может вскрыть старые тайны или заставить вернуться к незавершенным делам. Возможны недоразумения в общении, особенно с близкими, поэтому стоит избегать резких слов. Важно сохранять спокойствие и внимательность, особенно при работе с документами.
Стрелец
Козерог
Водолей
Ретроградный Меркурий принесет Водолеям повод для пересмотра личных и социальных связей. Не самый удачный момент для новых начинаний или крупных покупок. Лучше сосредоточиться на завершении дел, исправлении ошибок и восстановлении утраченных контактов. Важно быть терпеливыми и внимательными к деталям, чтобы избежать недоразумений.