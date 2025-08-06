Конец ретроградного Меркурия 11 августа: как перезапустить планы

После 11 августа начинается мягкая фаза возобновления до 25 августа. Самые сильные дни стартуют после 12 августа, когда Венера и Юпитер создают удачный фон.
Что такое ретроградный Меркурий
Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, когда планета Меркурий кажется движущейся назад по небесной сфере. Для наблюдателя на Земле это ощущение вызвано разницей в орбитальных скоростях и позицией планет. Хотя с точки зрения науки это всего лишь иллюзия, в астрологии ретроградный Меркурий считается одним из важных периодов, влияющих на коммуникацию, технологии, сделки, путешествия и документооборот.
Во второй половине 2025 года Ретроградный Меркурий начался 18 июля и завершится 11 августа 2025 года. До 25 августа сохраняется так называемая post shadow (тень после ретроградности), когда планета переходит в прямое движение, но ее влияние еще ощущается.
Почему в этот период не стоит запускать новые проекты
Когда Меркурий ретроградный, астрологи советуют воздержаться от старта новых важных дел и проектов. Особенно актуально:
- открытие бизнеса,
- заключение крупных контрактов,
- запуск новых продуктов,
- начало важных переговоров или курсов обучения.
Луна ретроградной коммуникации может привести к задержкам, недопониманиям, сбоям в технике, недостоверной информации и хаосу в расписаниях и документах. Важно помнить: Ретроградный Меркурий — не знак остановки, а сигнал к переосмыслению, проверке и завершению «незакрытых дел».
Как перезапустить дела после 11 августа
- Дайте себе неделю пост-ретроградной адаптации. После 11 августа начинается период перехода, или пост тень, который длится до примерно 25 августа. Это подходящее время для постепенного выполнения новых дел — мягкие запуски, уточнения, корректировки и мягкий старт проектов.
- Перепроверка текущих дел. Пройдитесь по всем актуальным проектам и завершите или уточните: документы, договора, письма; договоренности, сроки, контакты; заказы, технические нюансы, логистику. Если что-то было начато незадолго до ретроградного периода, приложите усилия, чтобы закрыть или перенастроить это.
- Активируйте новые намерения после 12 августа. Когда Венера и Юпитер создают благоприятный аспект уже после 11 августа, это момент запуска оптимистичных и благоприятных инициатив: творческие проекты, любовь, финансы, любые начинания: переговоры, встречи, старты. В этот момент слова и действия получают сильную поддержку Вселенной.
- Уточните коммуникацию, стиль контактов. После периода ретроградности срабатывают предыдущие недоразумения — важно проявлять ясность: подтверждайте договоренности, ставьте окончания фраз, уточняйте детали, используйте письменные подтверждения и резервные копии. По возможности избегайте хаоса и дополнительной суеты — особенно знаки Льва, Скорпиона и Водолея должны быть особенно внимательны на эмоциях в этот момент.
- Отмечайте завершение важным символом. Символическая точка: зажгите свечу, запишите в дневник: что завершилось и что готовите к запуску. Это простое действие поможет почистить мышление и настроить намерения.