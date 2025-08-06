Конец ретроградного Меркурия 11 августа: как перезапустить планы

Ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа 2025 года стал порой осмысления, завершения, коррекции проектов.

После 11 августа начинается мягкая фаза возобновления до 25 августа. Самые сильные дни стартуют после 12 августа, когда Венера и Юпитер создают удачный фон.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, когда планета Меркурий кажется движущейся назад по небесной сфере. Для наблюдателя на Земле это ощущение вызвано разницей в орбитальных скоростях и позицией планет. Хотя с точки зрения науки это всего лишь иллюзия, в астрологии ретроградный Меркурий считается одним из важных периодов, влияющих на коммуникацию, технологии, сделки, путешествия и документооборот.

Во второй половине 2025 года Ретроградный Меркурий начался 18 июля и завершится 11 августа 2025 года. До 25 августа сохраняется так называемая post shadow (тень после ретроградности), когда планета переходит в прямое движение, но ее влияние еще ощущается.

Почему в этот период не стоит запускать новые проекты

Когда Меркурий ретроградный, астрологи советуют воздержаться от старта новых важных дел и проектов. Особенно актуально:

открытие бизнеса,

заключение крупных контрактов,

запуск новых продуктов,

начало важных переговоров или курсов обучения.

Луна ретроградной коммуникации может привести к задержкам, недопониманиям, сбоям в технике, недостоверной информации и хаосу в расписаниях и документах. Важно помнить: Ретроградный Меркурий — не знак остановки, а сигнал к переосмыслению, проверке и завершению «незакрытых дел».

Как перезапустить дела после 11 августа