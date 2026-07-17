Группа «Звери» завершает карьеру — астрологи ищут объяснение

Бессменный фронтмен «Зверей» Рома Зверь анонсировал прощальный августовский концерт в московских «Лужниках».

Новость об уходе «Зверей» на почётный отдых стала шоком для поклонников. Группа до последнего не прекращала работу над новыми песнями, а в 2025 году вышел художественный фильм «Всё, что тебя касается», в котором коллектив участвовал в роли камео. Кажется, что на решение о творческом отпуске могли повлиять только высшие силы. Попробуем разобраться, что с точки зрения астрологии могло стать причиной ухода «Зверей» со сцены.

Наиболее очевидным было бы грешить на период ретроградного Меркурия, начавшийся 29 июня — «Звери» опубликовали печальную новость 9 июля, когда Меркурий вовсю «ретроградил». Астрологи рекомендуют в этот период завершать подвисшие дела, приводить жизнь в порядок и подводить некую черту, делая выводы на будущее. А вот начинать новые проекты в ретроградный Меркурий категорически не стоит, потому что риск провала значительно возрастает. Осознанно или нет, «Звери» очень точно последовали этим рекомендациям, обезопасив своё решение от негативного влияния планет.

Но особо удивительно, что, согласно натальной карте Ромы Зверя, в начале июля Сатурн находится в первом доме его личности. Это событие происходит раз в 30 лет и знаменует собой переход на новый этап взросления, пересмотр ценностей и целей и отказ от прошлого. Учитывая, что игрой на гитаре и написанием песен Роман увлекся еще в школе, а группа «Звери» была образована в 2000 году, возможно, прошлое прохождение Сатурна через первый дом как раз и определило музыкальную судьбу будущей звезды российской эстрады.

О периоде глубоких перемен предупреждает и астролог Тамара Глоба. По ее мнению, нынешний июль несёт перезапуск привычных сценариев. Поезд судьбы, прежде мерно мчавшийся по накатанной, летом сойдет с рельс — изменения коснутся личной жизни, карьеры и творчества. Причем потрясения и глобальная перестройка ждут не только отдельных людей, но и политическую обстановку, и саму природу.

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