Что нельзя делать до 13 ноября, пока Меркурий остается ретроградным

В астрологии этот период считается временем, когда привычные дела могут идти не по плану, договоренности неожиданно меняться, а люди из прошлого могут вновь появляться в жизни.

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Меркурий отвечает за общение, информацию, документы, поездки и деловые контакты. Когда планета становится ретроградной, астрологи рекомендуют внимательнее относиться к решениям в этих сферах. Осенью 2026 года ретроградный Меркурий проходит по знаку Скорпиона, который связывают с тайнами, финансами, доверием и глубокими переживаниями. Поэтому до 13 ноября особое значение приобретают не только рабочие вопросы, но и личные отношения.

Не подписывать важные документы без тщательной проверки

Одно из главных предостережений ретроградного Меркурия связано с договорами, финансовыми обязательствами и юридическими документами. Согласно астрологическим представлениям, в этот период повышается вероятность недопонимания, ошибок в формулировках и неожиданного изменения условий.

Особенно внимательно рекомендуют относиться к крупным покупкам, кредитным договорам, соглашениям о сотрудничестве и сделкам с недвижимостью. Это не означает, что до 13 ноября необходимо полностью отказаться от подписания документов. Если решение нельзя отложить, стоит еще раз проверить сроки, суммы, реквизиты и обязательства сторон. Астрологи считают, что ретроградный Меркурий благоприятнее для пересмотра уже существующих договоренностей, чем для поспешного принятия новых обязательств.

Не совершать импульсивных дорогих покупок

Меркурий традиционно связывают с торговлей, расчетами и обменом информацией. Поэтому в период его ретроградности советуют осторожнее относиться к приобретению дорогостоящих вещей. Особенно это касается смартфонов, компьютеров, автомобилей и другой техники, для которой важны исправность, комплектация и гарантийные условия.

Считается, что покупка, совершенная под влиянием эмоций, позднее может разочаровать: обнаружатся неудобные особенности товара или выяснится, что выбранная модель не соответствует ожиданиям. До 13 ноября лучше избегать решений по принципу «куплю сейчас, а потом разберусь». Если приобретение необходимо, стоит заранее изучить характеристики, сравнить предложения и проверить возможность возврата.

Не выяснять отношения на эмоциях

В ретроградный период особое значение приобретает общение. Астрологи считают, что привычные слова могут восприниматься иначе, а старые обиды неожиданно напоминать о себе. В Скорпионе влияние Меркурия традиционно связывают с ревностью, недоверием, скрытыми переживаниями и желанием получить ответы на неприятные вопросы.

Поэтому до 13 ноября не рекомендуют начинать серьезные разговоры в состоянии раздражения, предъявлять ультиматумы или принимать окончательное решение о расставании после одной ссоры. Особенно осторожно стоит относиться к перепискам. Короткое сообщение без интонации легко понять неправильно, а эмоциональный ответ может только усилить конфликт. Если важный разговор назрел, лучше заранее сформулировать свои мысли и дать собеседнику возможность объяснить позицию.

Не возвращаться к бывшим партнерам только из-за ностальгии

С ретроградным Меркурием часто связывают неожиданное возвращение людей из прошлого.

Бывший партнер может написать после долгого молчания, старый знакомый предложить встречу, а человек, с которым отношения завершились много лет назад, внезапно напомнить о себе. В астрологии такие ситуации рассматривают как возможность переосмыслить незавершенные истории.

Однако возвращение человека не обязательно означает, что отношениям нужно дать второй шанс.

До 13 ноября не советуют принимать важные романтические решения исключительно под влиянием воспоминаний. Лучше разобраться, что именно изменилось с момента расставания и исчезли ли причины прежних конфликтов. Считается, что после завершения ретроградного движения станет проще отличить настоящее желание возобновить отношения от временной ностальгии.

Не отправляться в поездку без подготовки

Меркурий покровительствует перемещениям, маршрутам и обмену информацией. Поэтому его ретроградное движение традиционно связывают с путаницей в расписаниях, задержками и изменением планов. До 13 ноября астрологи рекомендуют не полагаться исключительно на удачу при организации поездок.

Особенно важно заранее проверить даты вылета, сроки действия документов, условия бронирования и правила перевозки багажа. Если предстоит пересадка, желательно предусмотреть достаточный запас времени. При этом отменять давно запланированный отпуск из-за ретроградного Меркурия необязательно. В астрологической традиции считается, что возвращение в знакомые места и повторные путешествия могут проходить вполне благоприятно.

Не начинать масштабные проекты без четкого плана

Ретроградный Меркурий считается периодом пересмотра, исправления ошибок и завершения незаконченных дел. Поэтому астрологи не рекомендуют до 13 ноября запускать крупные проекты, если их условия еще не определены. Речь может идти о смене работы, открытии бизнеса, запуске нового продукта или заключении долгосрочного партнерства.

Согласно астрологическим толкованиям, в это время могут обнаруживаться обстоятельства, которые ранее оставались незамеченными. Вместо поспешного старта полезнее уточнить бюджет, распределить обязанности, проверить расчеты и вернуться к отложенным идеям. Если же проект уже готов и откладывать его нецелесообразно, ретроградность не считается безусловным запретом на действие.

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