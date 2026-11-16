Какие старые вещи нельзя хранить после окончания ретроградного Меркурия

В астрологии эту планету связывают с информацией, общением, документами, поездками и повседневными делами. Поэтому период после ретроградности символически рассматривают как возможность оставить позади старые недоразумения и освободить пространство для новых планов.

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Особое внимание советуют уделить предметам, которые напоминают о незавершенных делах, испорченных отношениях и прежних неудачах. Считается, что некоторые вещи буквально удерживают человека в прошлом и мешают двигаться дальше.

Старые телефоны и сломанная электроника

Меркурий считается покровителем коммуникаций и технологий, поэтому в период его ретроградного движения особое внимание уделяют телефонам, компьютерам и другим устройствам.

После завершения ретроградности рекомендуют пересмотреть старую электронику. Неработающие телефоны, сломанные наушники, неисправные зарядные устройства и давно забытые гаджеты не стоит годами хранить в ящиках. В символическом смысле такие предметы связывают с прерванным общением и устаревшими способами взаимодействия с миром. Особенно это касается устройств, которыми пользовались в период неприятных событий или тяжелых разговоров.

Если техника еще пригодна для использования, ее можно отремонтировать или передать другому человеку. Неисправные устройства лучше сдать на переработку, а не выбрасывать вместе с обычным мусором.

Старые записки, черновики и незаконченные списки дел

Меркурий также связан с информацией, обучением и письменной коммуникацией. Поэтому после его ретроградности полезно разобрать бумаги, которые накопились за последние месяцы. Особенно это касается старых списков задач, черновиков писем, записок с давно утратившими актуальность планами и блокнотов, в которых остались незавершенные идеи.

Такие предметы символизируют незакрытые вопросы. Считается, что постоянное хранение напоминаний о делах, которые человек давно не собирается выполнять, мешает сосредоточиться на новых целях. Перед тем как выбросить бумаги, стоит убедиться, что среди них нет важных документов, контактов или записей, которые еще могут пригодиться.

Полезно оставить только актуальные планы, а устаревшие заметки отправить в корзину. Так освобождается место не только на рабочем столе, но и для новых решений.

Подарки от людей, с которыми больше нет общения

Ретроградный Меркурий нередко связывают с возвращением людей из прошлого, старыми переписками и незавершенными разговорами. После его окончания можно пересмотреть вещи, которые напоминают о прежних отношениях. Это могут быть сувениры, открытки, небольшие подарки и предметы, которые давно лежат без дела.

Вещи способны сохранять эмоциональную связь с событиями и людьми. Поэтому предметы, вызывающие обиду, тоску или неприятные воспоминания, не рекомендуют хранить только из чувства долга. Особенно это касается подарков от бывших партнеров и людей, общение с которыми завершилось болезненно.

Если вещь вызывает теплые воспоминания, ее вполне можно оставить. Но если каждый раз при взгляде на нее возникает желание вернуться к старой обиде, лучше подумать о расставании с этим предметом.

Сломанные часы и неисправные будильники

В астрологической символике Меркурий связан с движением, расписанием и организацией повседневной жизни. Поэтому после завершения его ретроградности советуют обратить внимание на предметы, которые больше не выполняют свою функцию.

Остановившиеся часы, сломанные будильники и неисправные таймеры в народных поверьях часто связывали с застоем и задержками в делах. Считалось, что остановившиеся стрелки символизируют нежелание двигаться вперед и завершать старые истории. Если часы можно починить, лучше сделать это. Если же они давно не работают и не представляют ценности, не стоит продолжать хранить их без причины.

Старые визитки и контакты, которые давно потеряли актуальность

Еще одна сфера Меркурия: деловые связи и обмен информацией. Поэтому после ретроградного периода можно навести порядок в визитницах, телефонной книге и бумажных записных книжках. Старые визитки людей, с которыми давно не поддерживается связь, рекламные карточки и записки с устаревшими номерами нередко годами занимают место в ящиках. Считается, что освобождение от таких предметов символизирует готовность к новым знакомствам и сотрудничеству.

Необязательно удалять все старые контакты. Иногда прежнее знакомство может оказаться полезным спустя годы. Лучше оставить важные номера, а действительно ненужные записи убрать.

Документы с завершившимися обязательствами

После ретроградного Меркурия особое внимание уделяют бумагам, связанным с прежними договоренностями. Старые квитанции, просроченные гарантийные талоны, закрытые договоры и документы по завершенным проектам можно разобрать и рассортировать.

В символическом смысле избавление от ненужных бумаг означает завершение прежних обязательств и освобождение места для новых возможностей.

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